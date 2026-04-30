La decisión de Soledad Siveyra tras la muerte de Luis Brandoni, su amigo y compañero en "Quién es quien"

La muerte de Luis Brandoni, a los 86 años, sorprendió y llenó de tristeza al mundo artístico argentino. Soledad Silveyra despidió con profundo dolor a su compañero en la exitosa obra teatral "¿Quién es quién?". Muy emocionada, lo recordó como uno de los "últimos grandes" actores, destacando su pasión por el escenario y su entrega total al teatro. Pero la vida sigue. Y Solita decidió seguir adelante sin pausa.

Según La Pavada de Diario Crónica, le vino bien a Soledad Silveyra empezar a trabajar justo al otro día del adiós a su compañero y amigo Luis Brandoni. Le tocó ir a grabar para plataforma la serie "Crimen desorganizado". Y al toque de presentar en el Bafici "El último viaje a China", se fue el domingo a Uruguay, donde estuvo a full haciendo prensa de la peli de Alejandro Maci. El trabajo, parece, funciona como un bálsamo.

Solita se quebró al recordar a su amigo en la Legislatura porteña tras su fallecimiento. Compartió en redes un video inédito de ellos en el camarín y reveló que Brandoni siempre le decía: "Solita, el escenario lo cura todo".

La frase, ahora, resuena como un testamento. La actriz destacó la gran pasión por el oficio de Brandoni y la complicidad que tenían antes de salir a escena. Juntos protagonizaron "¿Quién es quién?" en la calle Corrientes durante más de un año.

Conmovida por la pérdida, Soledad dejó una frase contundente: "Sos el último de los grandes en irse". Un reconocimiento a la talla del actor que fue su compañero. Pero ella, lejos de quedarse en el llanto, agarró sus valijas y siguió. Grabó, presentó, viajó.

El escenario, como decía Beto, lo cura todo. Y Solita lo puso a prueba. Uruguay la esperaba. El Bafici, también. Y la serie, en producción. El dolor no se fue, pero encontró un lugar para quedarse mientras ella trabaja. Así sobreviven los artistas. Así homenajean a los que se van.