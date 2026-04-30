Pampita atraviesa días sensibles tras su ruptura con Martín Pepa: "Está mucho más tranquila, porque desde que se separó..."

La relación entre Pampita y Martín Pepa llegó nuevamente a un punto de inflexión. Después de un año y medio juntos, el vínculo -marcado por la distancia, los viajes y las agendas exigentes- vuelve a estar en el centro de la escena por una posible separación.

Durante meses, ambos eligieron mantener un perfil bajo. Sin embargo, el hermetismo actual terminó alimentando las versiones de crisis. Nadie salió a desmentir los rumores y eso, lejos de calmar las aguas, intensificó la incertidumbre.

El dato que encendió la alarma

Fue Yanina Latorre quien expuso públicamente la situación y aportó detalles clave sobre el presente de la pareja.

"Es cierto lo de la separación. Hasta último momento se la venían peleando; no era fácil el vínculo a la distancia. Puede que sea una crisis, por ahí no lo quieren decir porque podría haber una reconciliación", expresó la conductora, dejando abierta la posibilidad de que no todo esté terminado.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente instalaron el tema en la agenda mediática.

Cómo está Pampita hoy

En medio de este escenario, Majo Martino sumó su mirada sobre el estado actual de la modelo. Según explicó, el entorno cercano la percibe "Tranquila y muy cariñosa".

Lejos de mostrarse afectada públicamente, Pampita mantendría una actitud serena, similar a la que ya había demostrado en una separación anterior con Pepa.

La reconstrucción de la ruptura

Yanina Latorre detalló cómo logró confirmar la información. Todo comenzó con una conversación casual con alguien cercano a Pampita:

"Yo me cruzo, una cuestión de una casualidad, con una amiga de Pampita y cuando la saludo, le digo: 'Che, al final Pampita sigue viviendo en la casa de...'. Y me dice: 'Sí, ella está mucho más tranquila, porque desde que se separó...' y sigue hablando. Entonces cuando ella me dice 'desde que se separó', yo no le quise repreguntar porque ella me lo dijo como si lo supiera".

A partir de ahí, intentó obtener una confirmación directa, pero no tuvo respuesta:

"Ayer le escribí a las 4 de la tarde, le escribí a las 5, le escribí a las 6 y hoy a las 8 de la mañana. Me leíste, no estaba abierta para conversar. Yo entiendo que ella debe saber que puede crecer el rumor. No me contestó. Consigo el teléfono a Martín Pepa, le escribo y no me contesta. Para meter un poco de presión, clavo una placa negra diciendo que tengo una separación, que estoy tratando de chequear y que no me contestan los protagonistas", relató.

Coincidencias y señales en redes

El tema tomó aún más fuerza cuando otras voces comenzaron a coincidir. La propia Yanina remarcó:

"Al rato que yo subo la placa negra, Paula Varela sube en Twitter o en Instagram que tenía el rumor sin la confirmación de los protagonistas de que estaban separados Pampita y Martín Pepa. Una más una es dos, lo tiene Paula, lo tengo yo, raro".

Con el correr de las horas, nuevas fuentes cercanas reforzaron la versión:

"A partir de ahí empecé con la ruta: dos personas me dicen que sí. Después todo el entorno directo de ella directamente no me contesta. Es gente con la que yo hablo asiduamente y nadie me contesta", dijo.

A esto se sumaron ciertos movimientos en redes sociales que no pasaron desapercibidos:

"Entonces porque nos pusimos a buscar la ruta del like. Él hoy cerró sus redes. El último like de él en las redes de ella es de los primeros días de abril".

Un presente en pausa y con interrogantes

Mientras el entorno guarda silencio y las señales digitales alimentan las sospechas, el presente de Pampita parece transitar entre la calma personal y la exposición mediática inevitable.

Por ahora, la falta de confirmación oficial deja abierta la puerta a múltiples escenarios: desde una crisis pasajera hasta una separación definitiva. Lo único claro es que, una vez más, la vida sentimental de la modelo vuelve a generar impacto y mantiene a todos atentos a su próximo paso.