El novio de Jimena Barón sufrió un inesperado accidente con su hijo Arturo y generó preocupación: "Lo traje a la guardia..."

En medio de la rutina diaria, hay momentos que rompen con lo previsto y terminan convirtiéndose en historias inesperadas.

Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Jimena Barón, quien compartió con sus seguidores una secuencia tan insólita como divertida que tuvo como protagonista a su pareja.

Un accidente inesperado en plena rutina

Todo ocurrió entre Matías Palleiro y su hijo Arturo. Lo que parecía un momento más del día dio un giro cuando el bebé, sin intención, terminó lastimando a su papá.

La propia Jimena relató lo sucedido en redes con su estilo característico: "Arturo rasguñó en el ojo a Matías y Matías no ve bien", escribió, acompañando imágenes donde se lo veía visiblemente afectado.

Del susto al show familiar

Las imágenes mostraban a Palleiro tomándose el rostro, luego usando anteojos oscuros y finalmente con una compresa en el ojo. Aunque el episodio no parecía grave, el dramatismo del momento fue creciendo entre risas y comentarios.

En ese contexto, decidieron ir a una guardia médica, más por precaución que por urgencia, tal como dejó en claro la cantante.

La visita a la clínica y el remate viral

Ya en la sala de espera, la escena terminó de confirmar que todo era leve. Con receta en mano y una sonrisa, Palleiro evidenció que no había complicaciones.

Fue entonces cuando Jimena resumió todo con una frase que rápidamente se volvió viral: "Nada tiene, pero tanto drama lo traje a la guardia por las dudas".

Humor, complicidad y una anécdota más

Lejos de cerrar ahí, la situación siguió con bromas entre la pareja. "Nada. No tenés un caraj...", lanzó ella entre risas, mientras él respondía: "Gracias por acompañarme. Pensé que estaba...". A lo que Barón remató con ironía: "Cuidado, cuidado".

El humor de Jimena Barón sobre el accidente

El humor de Jimena Barón sobre el accidente

El humor de Jimena Barón sobre el accidente

El humor de Jimena Barón sobre el accidente

Un momento íntimo que conectó con todos

El episodio, lejos de generar preocupación, terminó mostrando el costado más relajado y auténtico de la pareja. Entre exageraciones, complicidad y humor, lograron convertir un pequeño accidente en una historia entretenida que rápidamente conectó con el público.

Una vez más, Jimena Barón demostró que incluso los momentos más simples pueden transformarse en contenido viral cuando hay frescura y espontaneidad.