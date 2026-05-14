Jimena Barón reveló el doloroso problema de salud que sufrió durante sus vacaciones en Alemania: "No me puedo poner ni..."

Desde hace algunos días, Jimena Barón se ausentó de "Es mi sueño" para disfrutar de unas vacaciones en Alemania junto a su pareja y su hijo menor. Aunque la cantante se mostró entusiasmada por la escapada familiar, generó preocupación entre sus seguidores al contar el complicado problema de salud que enfrenta durante el viaje.

A través de varias historias de Instagram, la jurado del reality de El Trece relató que comenzó a sentir un fuerte dolor en uno de los dedos meñique de sus pies. Según explicó, la molestia apareció hace algunas semanas, aunque todo empeoró durante el vuelo hacia Europa.

Fiel a su estilo espontáneo, Jimena decidió consultar a sus seguidores para intentar entender qué le estaba pasando. "En el avión se desmadró el asunto y yo ahora no me puedo poner ni una zapatilla", expresó preocupada desde sus redes sociales.

Más adelante, la actriz detalló cómo la situación terminó afectando parte de sus días de descanso. "Duele muchísimo", escribió contundente, dejando en claro el incómodo cuadro que enfrenta mientras disfruta de la escapada junto a Matías Palleiro y el pequeño Arturo.

Después de recibir cientos de mensajes, muchos usuarios coincidieron en que podría tratarse de un "ojo de gallo", conocido médicamente como heloma interdigital. Se trata de una callosidad dolorosa que suele aparecer por el roce constante entre los dedos o por utilizar calzado ajustado, como tacos altos.

Los posteos de Jimena Barón sobre sus días en Alemania. (Foto: Instagram/ @jmena).

Lejos de dramatizar el episodio, Barón volvió a apelar a su clásico humor para hablar con sus seguidores. "Gracias seguidores por el diagnóstico virtual. Veré un médico cuando vuelva a mi país, por supuesto", escribió desde Alemania.

Más tarde, la cantante mostró el nuevo calzado que compró para evitar que el dedo siga lastimándose. Entre risas y resignación, expresó: "Bueno, compré las sandalias más feas del mercado, pero me dejan el dedo a salvo... No lo puedo creer".

Además, contó que el problema terminó condicionando varios de los looks que había preparado para el viaje familiar. "Mientras tanto verán todos mis looks de viaje arruinados por un par de chancletas", comentó divertida junto a una foto de las sandalias que tiene que usar.

Jimena Barón reveló cómo atraviesa su dolor de pie. (Foto: Instagram/ @jmena).

Horas después, la jurado de "Es mi sueño" volvió a actualizar a sus fanáticos sobre cómo seguía su recuperación. "Por supuesto hice todo lo que me dijeron que no haga. Lo puse en agua con sal y lo drené. El dolor era insoportable, nivel no bancarme la sábana", detalló.

Finalmente, llevó tranquilidad al asegurar que amaneció "mucho mejor" y que ahora intentará evitar el uso de zapatos ajustados durante el resto de sus vacaciones.