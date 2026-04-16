"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano

Un momento cargado de emoción se vivió en Es mi sueño, emitido por eltrece, cuando Jimena Barón sorprendió a Jeremías Vespasiano con un gesto que conmovió a todos en el estudio.

El joven, de 17 años, se presentó en el certamen para demostrar su talento en el folklore con una interpretación de la "Chacarera del triste". Vestido con indumentaria tradicional gaucha -bombachas, alpargatas y sombrero-, explicó que ese estilo forma parte de su vida cotidiana en el campo y de una herencia familiar que mantiene desde chico.

Durante la devolución del jurado, salió a la luz la historia detrás de su esfuerzo: Jeremías divide su tiempo entre los estudios, el trabajo rural y la construcción junto a su padre. Esa realidad lo llevó a tomar una decisión difícil: renunciar al viaje de egresados para priorizar la economía familiar.

El joven brilló en Es mi sueño y, además de avanzar en el certamen, recibió un gesto que le cambiará el recuerdo para siempre

"Yo prefería dejar el dinero en casa y no gastarlo en un viaje", expresó con sinceridad, generando un fuerte impacto en el estudio. Sus palabras movilizaron especialmente a Jimena Barón, quien recordó una experiencia personal y la importancia de esos momentos en la vida.

"No te pierdas el recuerdo del viaje de egresados porque es de los más importantes", le dijo la artista, antes de sorprenderlo con un anuncio inesperado: "Jere, yo te quiero pagar el viaje de egresados". La propuesta desató la emoción inmediata del joven y de todos los presentes.

Jimena Barón sorprendió en vivo al anunciar que le pagará el viaje de egresados a Jeremías, tras conmoverse con su historia

El jurado, que había destacado su personalidad "ancestral" sobre el escenario, le otorgó tres luces verdes, asegurando su pase a la siguiente etapa del certamen, que se desarrollará en el Teatro Ópera.

Así, Jeremías no solo dio un paso más en su camino artístico, sino que también se llevó una oportunidad única fuera del escenario, en una noche que quedará marcada tanto por su talento como por la solidaridad y la empatía que despertó su historia.