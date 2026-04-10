La Mona Jiménez contó cuál es la dieta que lo mantiene activo a los 75 años

A sus 75 años, Carlos "La Mona" Jiménez sigue siendo una de las figuras más influyentes del cuarteto argentino. Vigente tanto en los escenarios como en su vida cotidiana, el artista sorprendió al revelar el método que aplica para cuidar su salud: una estricta rutina basada en el ayuno intermitente.

Durante una reciente emisión de Es mi sueño, el intérprete de "Beso a beso" explicó en detalle su hábito alimenticio frente a sus compañeros del jurado. "Yo ceno a las 18:30 o 19:00", contó, antes de precisar que luego mantiene un ayuno de entre 16 y 17 horas sin ingerir alimentos.

La Mona Jiménez reveló que practica ayuno intermitente de hasta 17 horas

La revelación generó sorpresa en el estudio. Jimena Barón reaccionó con humor: "Ay, Mona, con razón, ese era el secreto", mientras que Carlos Baute bromeó: "Eso es mucho, yo no aguanto. Mi secreto es comer".

Más allá de la anécdota televisiva, la salud del Mandamás fue tema de preocupación en los últimos meses. En diciembre de 2025, el cantante fue sometido a una cirugía de hernia que resultó exitosa, tras una complicación derivada de una operación previa. Según trascendió, la intervención estuvo vinculada a una secuela de la esplenectomía a la que se había sometido en 2023, y su recuperación evolucionó de manera favorable siguiendo las indicaciones médicas.

Tras atravesar problemas de salud recientes, el cuartetero apuesta a la disciplina y el cuidado personal

A pesar de este contexto, Jiménez no se alejó de su público. Días antes de la operación, encabezó un multitudinario show en el Estadio Único de La Plata, donde compartió escenario con invitados como El Mono de Kapanga y Carlos Tévez, reafirmando su vigencia y conexión con distintas generaciones.

Entre cuidados médicos, hábitos saludables y una carrera que no se detiene, La Mona Jiménez demuestra que su energía sigue intacta. Y ahora, además de su música, suma un nuevo secreto: disciplina, constancia y un método que, según él mismo reconoce, marca la diferencia.