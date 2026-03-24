"El cuarteto era mala palabra": La Mona Jiménez relató la persecución y el cautiverio que sufrió en la dictadura

Día de la Memoria, Verdad y Justicia. En una jornada de profunda carga histórica, el músico Carlos "La Mona" Jiménez rompió el silencio sobre los padecimientos que enfrentó durante los años del proceso militar en nuestro país. Todos los detalles a 50 años del Golpe Militar.



El artista detalló cómo el aparato represivo lo tomó como blanco debido a su rol como exponente de la cultura popular en Córdoba.

Al identificar el sitio al que fue trasladado por las fuerzas de seguridad, el cantante rememoró con precisión el momento de su ingreso al centro de detención.

"Cuando vi esto, dije: ‘Mirá, parece que aquí estuve preso'", manifestó Jiménez al señalar el corredor que conducía a las celdas donde permaneció confinado. "Ahí te llevaban, te metían", sentenció sobre la mecánica de su captura.

Un año y ocho meses tras las rejas

La magnitud de la persecución contra el cantante no fue un hecho aislado ni breve.

Según su relato, una de sus estadías en prisión se prolongó largamente: "Estuve un año y ocho meses".

Durante ese periodo de incertidumbre, su compañera Juana Delseri custodiaba su ausencia desde las cercanías. "Juanita me esperaba en la Plaza San Martín durante toda la noche hasta que me soltaran", recordó el ídolo cuartetero.

Respecto a las razones que motivaron su privación de la libertad, Jiménez fue directo al señalar el fuerte componente de discriminación social y cultural de la época.

"¿Por qué? Por cantar cuarteto solamente. Cuarteto era mala palabra. Era que cante un negro de mierda para hacer divertir a los otros negros de mierda", denunció el artista.

A pesar del hostigamiento sistemático para acallar su voz, el intérprete destacó que su compromiso con el público más humilde se mantuvo inalterable frente a la opresión.

"Me hacía feliz, porque yo siempre hice cantar 20 minutos a la gente que más necesitaba en ese momento", concluyó el músico como cierre de su reivindicación personal.