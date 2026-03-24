La Ciudad Universitaria de París homenajeó a los desaparecidos tras el reciente retiro de una placa conmemorativa

La Ciudad Universitaria de París inauguró este martes una placa en homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura militar, en coincidencia con el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976. El acto se realizó frente a la Maison de l'Argentine, edificio donde a comienzos de marzo se había retirado una placa conmemorativa colocada en 2022.

La iniciativa fue impulsada por la Fundación Cité Universitaire, entidad encargada de la gestión del campus internacional, que decidió instalar su propio reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Estado (1976-1983), en particular a los "desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado".

"La Cité internationale universitaire de París rinde homenaje a los 30.000 desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado en Argentina entre 1974 y 1983", indica la nueva placa. Y concluye: "Placa colocada el 24 de marzo de 2026 con motivo del 50.º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976".

La iniciativa fue impulsada directamente por la Fundación Cité Universitaire.

La colocación del memorial se produjo en medio de la controversia generada por la remoción de una placa anterior que se encontraba en el interior de la Maison de l'Argentine, una de las residencias que integran la Ciudad Universitaria.



