Día de la Memoria: Jorge Macri reivindicó la vigencia democrática y pidió erradicar la violencia política

Al cumplirse medio siglo del último golpe de Estado, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, sentó posición sobre la fecha conmemorativa.

A través de un pronunciamiento oficial, el titular del Ejecutivo capitalino ratificó el compromiso de su administración con el sistema republicano y el Estado de Derecho.

El funcionario fue categórico al señalar que "la democracia, la ley y el respeto a las diferencias no son de un sector", posicionando estos valores como pilares transversales que exceden las divisiones partidarias.

A 50 años del golpe de Estado, reafirmamos una convicción:

la democracia es el único camino.



La violencia no puede ser una opción. Nunca.



La democracia, la ley y el respeto a las diferencias no son de un sector.

Es un logro de todos los argentinos, y debemos cuidarla todos los... March 24, 2026

Al cumplirse medio siglo del quiebre institucional en Argentina, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, sentó posición sobre la fecha conmemorativa.

A través de un pronunciamiento oficial, el titular del Ejecutivo capitalino ratificó el compromiso de su administración con el sistema republicano y el Estado de Derecho.

El funcionario fue categórico al señalar que "la democracia, la ley y el respeto a las diferencias no son de un sector", posicionando estos valores como pilares transversales que exceden las divisiones partidarias.

En esa línea, sostuvo que el esquema democrático representa la única vía de construcción política para el país.

Contra el odio y la confrontación

En un mensaje difundido mediante sus plataformas digitales, el alcalde porteño hizo un llamado a la convivencia pacífica y a la protección de las instituciones.

"A 50 años del golpe de Estado, reafirmamos una convicción: la democracia es el único camino", manifestó Jorge Macri para fijar la postura de su gestión frente a la efeméride.

Asimismo, el referente de la Ciudad enfatizó la necesidad de rechazar cualquier forma de agresividad en el debate público.

Bajo esa premisa, advirtió que "la violencia no puede ser una opción. Nunca". Para el mandatario, la estabilidad institucional es una conquista colectiva que requiere una defensa activa frente a los discursos de confrontación.

Finalmente, instó a la ciudadanía a asumir la responsabilidad de proteger el sistema vigente de manera cotidiana. Según sus palabras, la democracia "es un logro de todos los argentinos, y debemos cuidarla todos los días evitando el odio y la violencia".