La Ciudad presentó Eje Cuidado: un programa para "garantizar el bienestar integral de todos los porteños"

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó este miércoles Eje Cuidado, un programa diagramado en coordinación con el Ministerio de Salud, el de Educación y el de Desarrollo Humano y Hábitat porteño. La inciativa busca "garantizar la salud y el aprendizaje como base para alcanzar el bienestar integral de todos los porteños".

En el Palacio de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, Mercedes Miguel y Gabriel Mraida se reunieron con distintos periodistas para contar en qué consisten los ejes de abordaje articulado para enfrentar los "desafíos emergentes" en el territorio porteño. Especialmente, en el escenario post pandemia.

Los principales nodos de trabajo se centraron en asegurar un sistema educativo "enfocado en el bienestar socioemocional como base de aprendizaje". Un sistema de salud "que asegure la calidad y accesibilidad a toda la red de cuidados" y un servicio de atención que "impulse la autonomía" de las personas en situación de calle.

Educación: aulas libres de celulares y programas para mejorar el aprendizaje

Bajo la premisa "lo mejor de la Ciudad es su gente, que es nuestro capital humano", la ministra de Educación de la Ciudad, Merecedes Miguel, presentó el proyecto Cuidado Digital. Se trata de un programa orientado a limitar el uso de celulares en las escuelas, que se suma a medidas preexistentes, como el bloqueo de sitios web de apuestas en las aulas.

La cartera que conduce Miguel profundizó un programa que inició en agosto de 2024. El objetivo es trabajar sobre la salud socio-emocional en todos los niveles educativos. Para ella, "no hay posibilidad de aprender sin estabilidad emocional", por lo que su cartera promueve un compromiso en las escuelas porteñas para que las familias retracen el uso de celulares inteligentes de sus hijos. El compromiso se puede leer en escuelaenfamilia.bue.edu.ar.

Mercedes Miguel endureció el sistema de presentismo estudiantil: "Las faltas injustificadas serán recuperadas".

La propuesta consiste en un acuerdo entre los padres de los alumnos de las aulas para que ninguno tenga acceso a un aparato inteligente hasta los 15 años. En este sentido, la ministra aseguró que se adhirieron a la iniciativa más de 50.000 familias "que vieron la dificultad en la vinculación" de sus hijos.

"Las redes sociales son, por defecto, adictivas", aseguró, y advirtió que el tiempo en pantalla también ataca directamente a la salud mental de los chicos. Por eso, coordinó con el equipo del ministro de Salud, Fernán Quirós, para generar planes de contención y acompañamiento en las aulas, con capacitación docente de alfabetización digital.

Otro de los ejes principales de su programa es Escuelas en Foco, un programa que apunta a mejorar las habilidades de aprendizaje, especialmente en Lengua y Matemática. La iniciativa comenzó con 513 escuelas públicas y privadas de la Ciudad que, tras un seguimiento, arrojó resultados positivos: "Están por encima de la media".

Demanda y mejora del sistema de salud: "La gran lucha hoy es tecnológica"

Fernán Quirós fue claro: "En la Ciudad de Buenos Aires usan el sistema público de salud cerca de 800.000 personas". Ante la alta demanda, Quirós propuso una fuerte inversión tecnológica en toda la red sanitaria de la Ciudad, que aparatología especializada y la digitalización de la historia clínica de cada porteño, "para que se la pueda llevar a donde vaya".

"Hoy la medicina es tecnológica y sostener un hospital es imposible hasta para el lugar más rico".

Para el funcionario, ante la fuerte demanda de atención, el gran dilema es "en qué partes de la Ciudad, en qué hospitales, qué tecnología para que asistan a los demás hospitales", especialmente "para una cirugía sofisticada, para una clínica pasiva, un súper diagnóstico y un súper tratamiento".

La modernización de los elementos de atención no son el único problema, sino también la accesibilidad en el sistema público que, según Quirós, "es propio de las grandes urbes".

Desde su cartera expresaron que "el gran desafío hoy no es atender más, sino atender mejor", por lo que lanzó el programa Prioridad Porteña, para que las personas que viven en la Ciudad puedan acceder antes a turnos médicos a través del 147, por encima de otros argentinos.

Fernán Quirós presentó su programa dentro del Eje Cuidado, para "consolidar un modelo sanitario más accesible, eficiente y cercano"..

El ministro anunció el avance de un programa/servicio que fue calificado como "innovador": la posibilidad de que el porteño lleve consigo su historia clínica, con un sistema de seguridad sofisticado para resguardar sus datos personales, a menos que exprese la voluntad de lo contrario. La iniciativa está sustentada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tuvo experiencias en Uruguay y en Chile.

El objetivo de mejorar la atención al porteño, Quirós contó sobre la capacitación al personal de los call center, para que ofrezcan un diálogo personalizado e idóneo para todos los pacientes de la línea 147.

Desarrollo Humano: menos gente en la calle y más trabajo

El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, habló fundamentalmente de lo que él definió como "un cambio de paradigma en la política social" del territorio porteño, con "un "doble click" en la intervención estatal en los comedores de la Ciudad.

El funcionario contó que su cartera trabajó en la transición hacia un sistema "más justo" con las cooperativas y organizaciones sociales. "Hoy, cada persona que retire comida, debe presentar su DNI para que sea escaneado", dijo, al tiempo en el que precisó que esta nueva dinámica le permite al Gobierno de la Ciudad tener un vínculo "más directo" con el comedor para que "no haya un criterio de ingreso y permanencia en los planes sociales" y así "aceitar el soporte" estatal.

Martín Mraida aseguró que la Ciudad de Buenos Aires es "la única" que hace un censo de las personas que viven en la calle.

El nuevo sistema permite también conocer a las personas y cómo se compone su grupo familiar, y así coordinar con el Ministerio de Educación y Salud para contactarlos con programas de recuperación de adictos y reincertar a adultos y menores en el sistema de educación. También existe la posibilidad de redirigir a personas mayores a centros de jubilados. "Más control, más gestión, más transparencia", aseguró.

Mraida también mencionó que existe la posibilidad de que el Gobierno de la Ciudad sea puente en la reincersión laboral, gracias al convenio con empresas. El objetivo de su cartera es "cambiar el incentivo de las personas" para que "no entren en un círculo de asistencia crónico".

Para él, la indigencia "no es justa ni para la persona que duerme en la calle, ni para el vecino", y contó el plan de mejora de los Centros de Inclusión o paradores: "Se crearon más de 60 segmentados según el género, si tiene grupo familiar y hasta si tienen mascotas". Además, cada una de las instituciones tiene especialistas capacitados para lograr la reincersión, que incluyen trabajadores sociales.