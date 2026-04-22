El sueño de la F1 en la Ciudad: Jorge Macri y Colapinto recorrieron las obras del Autódromo

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrió las obras de renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez junto al piloto argentino Franco Colapinto, en el marco del proyecto que impulsa la Ciudad para recuperar la Fórmula 1 en Buenos Aires.

Durante la visita, Macri le dio la bienvenida al joven corredor, que volvió al país para protagonizar una exhibición con un auto de F1 el próximo domingo 26 de abril en Palermo, un evento que ya genera gran expectativa entre los fanáticos del automovilismo.

"Es una alegría tener a Franco en el Autódromo. Él estuvo acá el año pasado y se sorprendió por el avance de las obras. Hay mucha gente que tiene ganas de verlo el domingo y la verdad es que estoy maravillado por el interés que está generando", expresó el mandatario. Y agregó: "Vamos a tener más gente viéndolo en Palermo que la que se junta en una carrera completa de Fórmula 1 en cualquier parte del mundo. Eso demuestra el interés que hay por Franco y la pasión por los fierros en Argentina".

La recorrida también contó con la presencia del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes; y el legislador Darío Nieto, quien le entregó a Colapinto el reconocimiento de "Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito del Deporte".

"Estamos llevando adelante un sueño: queremos que la F1 vuelva a la Ciudad. Creemos que el deporte es parte fundamental de nuestra identidad y Franco es un ejemplo", sostuvo Turnes.

Un evento que vuelve después de 14 años

El Road Show de Colapinto marcará el regreso de este tipo de exhibiciones a la Ciudad tras 14 años, luego de la presentación que realizó en 2012 el australiano Daniel Ricciardo, también en un circuito callejero en Palermo.

El evento del domingo comenzará a las 9 de la mañana y se desarrollará sobre un circuito que abarcará la Avenida del Libertador (entre Bullrich y Casares/Ugarteche) y la Avenida Sarmiento (entre Libertador y Figueroa Alcorta), pasando por el Monumento a los Españoles.

Desde la organización recomendaron llegar en transporte público, especialmente en colectivos o en la línea D de subte (estación Plaza Italia). Además, informaron que no estará permitido acampar ni ingresar con paraguas, y que la venta ambulante estará prohibida.

El evento contará con Fan Zones abiertas al público en Plaza Seeber y Plaza Sicilia, donde habrá pantallas gigantes, shows en vivo, DJs, la participación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad y una variada oferta gastronómica con foodtrucks.

Un Autódromo con proyección internacional

Las obras de renovación del Autódromo comenzaron el 2 de enero con la demolición de estructuras antiguas y avanzan actualmente con la construcción de las nuevas instalaciones, incluyendo los boxes.

El objetivo es transformar el circuito en uno de los más modernos del continente, con estándares que permitan albergar competencias internacionales de primer nivel. En ese sentido, la Ciudad ya confirmó el regreso del MotoGP en 2027, después de 28 años, y trabaja para lograr también la vuelta de la Fórmula 1.

El proyecto contempla modificaciones en la pista, con rectas de hasta 900 metros, mejoras en seguridad, ampliación de la capacidad y optimización de los accesos, en línea con los requisitos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Según lo previsto, las obras estarán finalizadas en diciembre, y luego se realizarán pruebas antes de las competencias oficiales programadas para el próximo año.