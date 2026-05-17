Jorge Macri salió al cruce de LLA y defendió una candidatura del PRO para 2027: "Todo el mundo tiene derecho a competir"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respondió a las críticas lanzadas desde La Libertad Avanza contra una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri en 2027 y defendió una eventual postulación de un dirigente del riñón del PRO en los próximos comicios.



Las declaraciones surgieron luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmara que una postulación del ex mandatario podría "beneficiar al kirchnerismo" al quitarle votos al presidente Javier Milei, quien buscaría la reelección.

Jorge Macri rechazó esa postura. "No comparto, todo el mundo tiene derecho a competir y a hacer su aporte. Eventualmente habrá que ver cómo se resuelven (las eventuales alianzas), cómo se compite, a favor de quién. Está claro que si hay algo que nosotros somos muy celosos es que el kirchnerismo no vuelva", expresó.

Si bien evitó confirmar definiciones de cara al próximo escenario electoral, el dirigente del PRO dejó en claro su intención de que el partido conserve protagonismo nacional. "A mí me gustaría que el PRO tenga candidato, pero habrá que ver, hay que esperar", señaló en diálogo con radio Mitre.

Mauricio Macri y su primo, Jorge Macri.

En ese contexto, remarcó la histórica rivalidad entre el PRO y el peronismo K, y recordó los primeros años de construcción política del espacio fundado por su primo. "Nacimos en la política con el kirchnerismo enfrente. La primera elección que Mauricio Macri perdió en CABA fue en el 2003. Néstor Kirchner se metió en la Ciudad apoyando a Aníbal Ibarra, así que siempre estuvimos en la vereda de enfrente", afirmó.

Además, insistió en que el partido mantiene vigencia dentro del escenario político argentino. "El PRO sin duda tiene un lugar", remarcó, y agregó: "Con lo cual vamos a hacer todo lo posible para que el kirchnerismo no vuelva".

Pese al contrapunto con referentes libertarios, Jorge Macri buscó bajar el tono de la discusión y destacó la necesidad de que exista coordinación entre la administración nacional y la Ciudad de Buenos Aires. "Mi deseo es que al Gobierno nacional le vaya bien, si a ellos le va bien a CABA le va bien. CABA no es una anécdota, el 21% del PBI a nivel nacional se produce aquí, tenemos que tirar para el mismo lado", indicó.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Las postura de Martín Menem ante una eventual postulación de Mauricio Macri

Las declaraciones del jefe de Gobierno porteño llegaron después de que Martín Menem cuestionara públicamente la posibilidad de una candidatura presidencial de Mauricio Macri. En una entrevista con Clarín, el riojano aseguró que no cree que el ex mandatario vuelva a competir porque "le haría un favor al kirchnerismo".

"Macri es un ex presidente que no pudo reelegir, que hizo un esfuerzo por terminar con el populismo y no pudo porque volvió. Esa era otra Argentina también, no lo juzgo por eso", manifestó el titular de Diputados.

Menem también consideró que el líder del PRO debería enfocarse en acompañar al oficialismo libertario. "Tendría que estar absolutamente comprometido con eliminar el populismo para siempre de la Argentina, porque sabe mejor que nadie el daño que le han causado a la Argentina y particularmente a su gobierno", afirmó, y pronosticó además que gran parte del electorado del PRO respaldará a Milei en las presidenciales de 2027.