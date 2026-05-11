Jorge Macri confirmó que va por la reelección en la Ciudad y defendió las PASO

Jorge Macri confirmó este domingo que en 2027 buscará la reelección como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Voy a ser candidato a jefe de Gobierno el año que viene", afirmó.. Además, defendió la continuidad de las PASO y marcó distancia de un comunicado del PRO difundido el mismo día.

El dirigente también anticipó que su partido llevará candidato propio a la presidencia. "El PRO va a tener seguramente candidato a Presidente. No sé si Mauricio Macri tiene la voluntad, pero seguramente competiremos en alguna PASO con un candidato que nos represente", sostuvo en declaraciones con TN.

El PRO y la defensa de las primarias

En pleno debate legislativo sobre el sistema electoral, Jorge Macri se mostró a favor de mantener las primarias. "A mí me parece muy bueno que haya PASO. La PASO ha permitido la capacidad de ganarle al peronismo", afirmó. Señaló que el mecanismo "sirve para juntar voluntades" en coaliciones amplias, aunque reconoció que "hay cambios que se pueden hacer" y valoró la boleta única como "el gran cambio ya logrado".

Sobre el vínculo con el Gobierno nacional, Jorge Macri reafirmó una postura de acompañamiento con límites. "Necesitamos en la Ciudad que a Milei le vaya bien. Hemos acompañado y hemos puesto límites", indicó. Respecto a una eventual alianza electoral, fue cauto: "Requiere esfuerzo de ambas partes ir juntos. Veremos, habrá que charlarlo".

El jefe de Gobierno sorprendió al admitir que desconocía el comunicado del PRO difundido ese mismo día, en el que el partido advirtió que "acompañar el cambio no es aplaudir todo". "No sabía del comunicado. Me enteré cuando lo subieron a las redes", reconoció, aunque dijo que refleja "lo que algunos argentinos sienten". Aclaró que "el PRO no es parte de LLA", aunque sus "conceptos están desde siempre en el PRO".

En materia de gestión, Jorge Macri advirtió que la Ciudad de Buenos Aires registra un 30% más de demanda en sus hospitales públicos y reiteró el reclamo a la Provincia de Buenos Aires para que atienda a sus propios vecinos. Informó que el mecanismo de recupero de gastos médicos ya le permite a la Ciudad recuperar más de 115 millones de dólares al año.

En lo fiscal, destacó la baja de impuestos y la eximición del ABL para jubilados. Sobre la limpieza urbana, reconoció problemas pero anunció mejoras: "En los próximos meses va a haber un cambio muy sustancial". Respecto a las personas en situación de calle, señaló que unas 1.500 rechazan la asistencia estatal por adicciones severas y reclamó modificaciones en la Ley de Salud Mental.