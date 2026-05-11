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Lunes, 11 de mayo de 2026

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La inflación de abril en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% y bajó un poco respecto al mes pasado

El indicador mostró una desaceleración respecto de marzo, cuando el aumento de precios había alcanzado el 3%. La inflación interanual se ubica en el 32,4%. El jueves se conocerá el dato nacional del Indec.

El índice de inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró en abril una suba del 2,5%, según los datos difundidos este lunes por el Instituto de Estadística y Censos (IDECBA). Así, mostró una desaceleración respecto de marzo, cuando el aumento de precios había sido del 3%.

El relevamiento oficial reflejó una moderación en el ritmo de aumento de los precios en CABA, en un contexto marcado por la atención sobre la evolución del costo de vida y el impacto en el consumo.

Con la cifra de abril, la inflación mensual en suelo porteño se ubicó medio punto porcentual por debajo del registro de marzo. Además, en el primer cuatrimestre de 2026 alcanzó el 11,6%, mientras que el interanual llegó al 32,4%.

El próximo jueves, el INDEC dará a conocer el dato a nivel nacional. Según las proyecciones de las consultoras privadas, habría perforado el 3%, gracias a una desaceleración registrada en los precios durante el cuarto mes de este año.

La inflación de abril en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% y bajó un poco respecto al mes pasado

La inflación de abril en CABA

El informe publicado por el IDECBA destacó que la variación inflacionaria de abril en la Ciudad "respondió, fundamentalmente, a las subas en Transporte; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Restaurantes y hoteles; y Salud, que en conjunto explicaron el 70,2% del alza del nivel general".


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