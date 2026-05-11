A la espera del dato del INDEC para abril: ¿Qué inflación estiman las consultoras privadas?

La inflación de abril último habría perforado el 3%, según estimaciones de consultoras privadas, que coincidieron en detectar una desaceleración de los precios durante el cuarto mes del año, aunque alertaron que mayo podría mostrar un leve rebote.

Las proyecciones se conocieron así cuando se aguarda que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difunda a las 16 del jueves próximo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril último. El organismo había informado para marzo pasado una variación de 3,4%.

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Las proyecciones privadas sobre la inflación del cuarto mes del año se ubicaron entre el 2,4% y el 2,9%, impulsadas por una menor presión en alimentos y cierta estabilidad cambiaria.

Por su parte, la consultora Orlando Ferreres y Asociados estimó una inflación del 2,6% mensual para abril y precisó que se trató de uno de los registros más bajos de los últimos años, tras la aceleración inflacionaria que le siguió a la devaluación de diciembre de 2023.

No obstante, la empresa advirtió que mayo podría reflejar un incremento algo mayor a raíz de los impactos de combustibles y algunos ajustes pendientes en servicios regulados.

Otras consultoras privadas también detectaron una desaceleración de abril último en alimentos y bebidas, uno de los rubros que más había presionado sobre el índice general en los primeros meses del Gobierno de Javier Milei.

Analytica, EcoGo y Equilibra, al igual que Orlando Ferreres y Asociados, proyectaron variaciones mensuales por debajo del 3%. La primera empresa proyecta una variación de 2,9%, la segunda, una de 2,5% y la tercera, una de 2,4%.

Además, coincidieron en destacar el efecto de la caída del consumo y la estabilidad del dólar oficial sobre la dinámica de precios.

En el mercado consideran que la tendencia descendente podría continuar durante el segundo trimestre del año, aunque alertan que todavía persisten riesgos vinculados a la actualización de precios regulados y a eventuales tensiones cambiarias, según consignó la agencia Noticias Argentinas (NA).