Analistas del Banco Central prevén una inflación del 2,6% para abril y la anual superaría el 30%

Las consultoras y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), estimaron que la inflación de abril se ubicará en el 2,6% mensual.

De confirmarse dicha cifra, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registraría su primera desaceleración en casi doce meses.

Para el mes de mayo, los analistas proyectan una continuidad en la baja, con un IPC del 2,3%. Por su parte, el denominado "Top 10" -el grupo de consultoras con mayor precisión histórica- fue ligeramente más cauto y calculó un 2,7% para el cuarto mes del año.

Inflación núcleo y proyecciones anuales

En lo que respecta a la inflación núcleo (que excluye precios regulados y estacionales), el REM proyectó una suba del 2,6% para abril, apenas 0,1 puntos porcentuales por encima de la medición anterior.

Sin embargo, el dato más preocupante del informe radica en la visión a largo plazo: por primera vez en el año, la expectativa de inflación para todo 2026 superó la barrera del 30%, situándose en el 30,5%.

Este ajuste implica un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto al informe del mes pasado, reflejando un recalibramiento al alza de las expectativas para el cierre del ejercicio.

El informe también revela un sendero de reducción gradual para las tasas de interés y el tipo de cambio. En cuanto a la tasa Tamar, los analistas prevén que el rendimiento de los depósitos de grandes montos promediará el 23,1% en mayo y descenderá al 22% para diciembre.

Respecto al dólar mayorista, y tras semanas de calma cambiaria, el mercado ajustó sus proyecciones a la baja. Se estima un tipo de cambio de $1.410 para fines de mayo y un cierre de año en torno a los $1.676 (frente a los $1.700 que se proyectaban el mes anterior).

Actividad económica: menos crecimiento de lo esperado

En cuanto al Producto Bruto Interno (PBI), el REM mostró una fuerte corrección a la baja para el inicio del año. Se estima que la economía creció apenas un 0,3% en el primer trimestre respecto al cierre de 2025, una cifra significativamente menor al 1,3% que se esperaba anteriormente.

Si bien los analistas proyectan una recuperación moderada para los trimestres restantes (con alzas del 1% y 0,9% para el segundo y tercer trimestre respectivamente), la previsión de crecimiento anual para el 2026 se redujo al 2,8%.

Esta cifra representa la proyección más baja en lo que va del año, acumulando una caída de medio punto porcentual en comparación con el relevamiento previo.

Respecto a as proyecciones del REM muestran que las exportaciones son una de las variables con mejores perspectivas para 2026. Los analistas estiman que las ventas al exterior alcanzarán los USD 96.056 millones, lo que marcaría un récord histórico y una mejora frente a la previsión anterior.

En cuanto a las importaciones, se espera que sumen USD 79.550 millones durante todo el año, por encima de lo calculado en el relevamiento previo. Con esos números, el mercado proyecta un superávit comercial de USD 16.506 millones para 2026.

Además, los datos más recientes del INDEC indicaron que el primer trimestre cerró con una balanza comercial positiva de USD 5.508 millones, por lo que los especialistas esperan que la tendencia favorable continúe en los próximos meses.