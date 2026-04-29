El titular del Banco Central ratificó la libre flotación del dólar y defendió el plan

El titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, defendió la vigencia del plan económico y aseguró que el país opera actualmente bajo un régimen de libre flotación cambiaria.

Durante su intervención en el Congreso Económico Argentino, el funcionario destacó que el esquema de bandas implementado el año pasado logró anclar las expectativas y que los movimientos del dólar ya no impactan directamente en el precio de los bienes, un hecho que calificó como un hito para una economía bimonetaria.

Inflación y recuperación del crédito

A pesar de reconocer que el índice de precios registró un incremento superior al esperado, Bausili sostuvo que se trata de un fenómeno transitorio derivado de cambios en los precios relativos y una caída en la demanda de dinero.

"Empezamos a ver recuperación incipiente en el crédito y nivel de actividad", anticipó el jefe del BCRA, quien además le restó dramatismo al aumento de la morosidad en préstamos personales y tarjetas, que ya supera el 10%.

Sobre este punto, el funcionario explicó que el incumplimiento es una consecuencia natural de la reaparición del financiamiento privado.

"Sin crédito, no hay mora. Apareció el crédito, y la mora. Deudores y acreedores tuvieron que volver a aprender a tomar y dar crédito", argumentó ante el auditorio de empresarios y financistas.

Los pilares de la estabilidad

El esquema de estabilización oficial se apoya, según Bausili, en cuatro ejes fundamentales: la caída de la demanda de dólares por parte de los hogares, la acumulación de reservas -con compras por US$6900 millones en lo que va del año-, el récord histórico en las cantidades exportadas y la solidez fiscal.

Respecto al equilibrio de las cuentas públicas, el funcionario fue tajante sobre su importancia para la balanza de pagos.

"La eliminación del déficit rompe la correlación histórica entre desequilibrio fiscal y el déficit de cuenta corriente; es en sí mismo un seguro sobre la balanza de pagos", concluyó, enfatizando que cualquier desequilibrio futuro deberá ser financiado exclusivamente por el sector privado.