El Banco Central concretó su mayor compra de dólares del mes y el acumulado anual supera los USD 8.700 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió su racha positiva en el mercado de cambios al concretar la compra de USD 328 millones, lo que representa la mayor adquisición diaria en lo que va de mayo.

Con este resultado, la autoridad monetaria acumuló 91 ruedas consecutivas con saldo a favor a través de acuerdos con bancos, entidades estatales y firmas privadas.

Desde la puesta en marcha del nuevo esquema monetario en enero de 2026, el monto total sumado asciende a los USD 8.706 millones.

Durante la semana previa, el organismo incorporó USD 596 millones, acelerando un ritmo que había iniciado el mes con operaciones por debajo de los 100 millones diarios.

De este modo, el acumulado de mayo llegó a los USD 1.551 millones. Según informaron desde el Ministerio de Economía, "todavía no ingresaron los principales ingresos de la cosecha agrícola, lo que incrementará la oferta de dólares y le dará al Central mayor margen de intervención en el corto plazo".

Saldo de compraventa de dólares en el mercado que efectúa el BCRA

La entidad oficial ya completó el 87% de su meta de compras para todo el año.

Para sostener esta tendencia de acumulación, el Central emitió pesos sin esterilización, mientras que el Tesoro absorbió el excedente mediante colocaciones de deuda en moneda local. Las proyecciones del Gobierno estiman que el saldo neto de compras para este año se ubicará entre los USD 10.000 y los USD 17.000 millones.

Al respecto, el titular de la institución, Santiago Bausili, "consideró que estos factores serán claves para el resultado anual".

Hacia adelante, se espera que la liquidación de la cosecha gruesa aporte divisas adicionales para robustecer las arcas públicas.

En sintonía, el ingreso de más de USD 3.200 millones provenientes de emisiones de deuda externas por parte de provincias y empresas privadas apuntalará la capacidad de intervención cambiaria.

Evolución de las reservas internacionales

Al término de la jornada, las reservas brutas de la República Argentina se posicionaron en los USD 46.583 millones, luego de registrar un crecimiento intradiario de 393 millones de dólares.

El techo de reservas de la administración vigente se constató en febrero pasado, cuando alcanzaron los USD 46.905 millones, una marca que no se replicaba desde 2018.

Las disminuciones posteriores observadas en el primer trimestre respondieron a los compromisos de pago afrontados por el Tesoro y a la volatilidad financiera internacional originada por el conflicto en Medio Oriente, la cual afectó las cotizaciones de los bonos soberanos y del oro.