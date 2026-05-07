Plazo fijo rendidor: cuánto hay que invertir para ganar $850.000 con las nuevas tasas

Los pequeños ahorristas continúan eligiendo al plazo fijo tradicional como la alternativa más confiable para resguardar el poder adquisitivo y obtener dinero extra todos los meses en simples pasos.

Este tipo de operaciones destaca por su previsibilidad: cada uno de los interesados sabrá de antemano cuánto dinero necesita para alcanzar una cifra deseada o cuánto rinde una inversión específica.

Con la última actualización informada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas de interés vigentes rondan entre el 15 y el 19,5 % dependiendo de la entidad en la que se realice la inversión.

Cada banco tiene la potestad de seleccionar cuál es la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente y cada uno de los inversores deberan analizar cada una de las alternativas para determinar cuál es la más rentable.

Cuánto dinero hay que invertir en plazo fijo para ganar 850 "lucas"

Los ahorristas que deseen asegurarse una ganancia de $850.000 mensuales deberán contar con un capital inicial que supere los 50 millones de pesos, lo que asegura una TNA mucho màs alta que en otras operaciones.

Segùn el simulador de plazo fijo de Banco Nación, aquellos que decidan invertir $50.450.000 podrán acceder a $850.047,95 en concepto de intereses cuando se cumpla el tiempo establecido.

La cifra exacta para obtener 850 lucas en un plazo fijo.

En este caso, la tasa de interés que ofrecen es de 20,5 %, dos puntos por encima que la TNA que informò el BCRA. Sin embargo, si desean realizar un plazo fijo presencial, las tasas de interés serán de 19%.

Las tasas actuales que ofrece el plazo fijo banco por banco al 7 de mayo





Banco Provincia: 19,5 %

Banco Macro: 19 %

Banco ICBC: 18,8%

Banco BBVA: 18,75 %

Banco Nación: 18,5 %

Banco Galicia: 18,25 %

Banco Ciudad: 18%

Banco Creedicoop: 17,5%

Banco Patagonia 16%

Banco Santander: 15%



