Plazo fijo rendidor: cuánto hay que invertir para ganar $350.000 con las nuevas tasas

El plazo fijo tradicional continúa como una de las opciones más elegidas para que los pequeños ahorristas puedan acceder a un monto de dinero extra todos los meses en pocos pasos, de manera previsible y segura.

Es una de las inversiones que no requieren experiencia previa y destaca porque los interesados sabrán de antemano cuánto dinero podrán obtener con las inversiones o cuánto se requiere para llegar a un monto.

En la actualidad el plazo fijo ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) que ronda entre un 15 y un 19,5% dependiendo de la entidad bancaria en donde se realicen, lo que asegura una rentabilidad que va entre el 1,25 y el 1,6% de forma mensual.

Las variaciones se dan debido a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) quitó las tasas mínimas para los bancos, lo que les da la potestad de decidir la TNA y queda en los usuarios examinar cuál es la alternativa más conveniente.

¿Cuánto se debe invertir para ganar $350.000 en un plazo fijo a 30 días?

Los ahorristas que deseen obtener una ganancia mensual que alcance los 350.000 pesos deberán contar con un capital inicial que supere los 22 millones de pesos según las tasas de interés que tienen en vigencia.

Según el simulador de plazo fijo de Banco Nación, los que inviertan $22.450.000 obtendrán $350.589,04 en concepto de intereses, en las operaciones online y en las que se realicen de forma presencial.

La tasa que ofrece el BNA para un plazo fijo.

En el caso de este ejemplo, los ahorristas acceden a una TNA del 19% debido a que la inversión realizada supera los 10 millones de pesos, mientras que en las que se realizan por un monto inferior al mencionado, la TNA baja a 18,5%.

¿Cómo se realiza un plazo fijo?





1. Buscar la sección "Inversiones" o "Plazos Fijos" en el homebanking del banco.

2. Seleccionar "Nuevo plazo fijo", ingresar el monto y la cantidad de días (30, 60, 90).

3. Verificar los datos, incluyendo la cuenta donde se debitará el dinero y donde se acreditará al vencimiento.

4. Esperar a la fecha que finaliza el plazo, cuando se recibirá el capital inicial con los intereses.

Las tasas actuales que ofrece el plazo fijo banco por banco al 6 de mayo