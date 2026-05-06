Poner a "trabajar" los ahorros: ¿Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $700.000?

En una Argentina que no da respiro, cuidar los ahorros se volvió casi un deporte nacional. Con una inflación que en marzo de 2026 trepó al 3,4% acumulando un 9,4% en lo que va del año, dejar los pesos quietos en la caja de ahorro es ver cómo el poder de compra se escurre entre los dedos.

Frente a ese escenario de aumento de precios, el plazo fijo tradicional se mantiene firme como la opción segura para el pequeño ahorrista que busca un refugio, sin complicaciones técnicas y con la garantía de saber exactamente cuánto va a cobrar a fin de mes.

De esta manera, invertir en este tipo de instrumento bancario es una jugada inteligente para quienes tienen un capital parado y necesitan generar un "extra" mensual.

A diferencia de los plazos fijos UVA, que si bien ajustan por inflación te obligan a bloquear el dinero por un mínimo de 90 días, la modalidad tradicional a 30 días ofrece liquidez. Es una herramienta para no perder tanto terreno con aumento de precios y disponer del efectivo en poco tiempo.

Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de 700.000 a 30 días.

En esta nota te contamos cuáles son los rendimientos actuales según el Banco Central (BCRA), qué diferencias hay entre los principales bancos y cómo podés hacer para que esos setecientos mil pesos trabajen para vos mientras seguís con tu rutina diaria. Porque en tiempos de billeteras flacas, elegir la entidad que mejor paga puede significar una diferencia importante.

A la hora de mirar las pizarras de los bancos, hay dos siglas que suelen confundir: la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA). La TNA es el interés "crudo" que te pagan por un año de inversión. Sin embargo, lo que realmente importa si sos un ahorrista constante es la TEA. Esta última refleja cuánto ganarías si, cada vez que vence tu plazo fijo a los 30 días, volvés a invertir el capital inicial más los intereses obtenidos.

Tomemos el ejemplo del Banco Nación. Actualmente, ofrece una TNA del 18,5%, lo que se traduce en una TEA del 20,15% para los depósitos mensuales. Si decidís colocar tus $700.000 en esta entidad, al cabo de un mes vas a haber ganado exactamente $10.643,84 puramente en intereses. Es una ganancia limpia, sin riesgos y que se acredita automáticamente en tu cuenta.

Simulador de plazo fijo en pesos del Banco Nación.

Las tasas vigentes para el plazo fijo, según el Banco Central

El mercado financiero está en constante movimiento y las tasas varían según la estrategia de cada banco para captar depósitos. De acuerdo a los últimos datos relevados por el BCRA, existe una brecha notable entre las entidades más tradicionales y los bancos digitales.

El Banco Provincia lidera actualmente entre los grandes con un 19,5%, mientras que otras entidades como el Santander se mantienen en niveles más bajos. Siempre conviene chequear el simulador de tu propio homebanking antes de confirmar la operación, ya que las tasas pueden actualizarse a diario.

Comparador de tasas de interés para plazos fijos en pesos del Banco Central.

Cómo hacer una inversión en pocos pasos

Ya no hace falta ir al banco y hacer fila. Hoy, con el celular y un par de clics, ya estás invirtiendo:

Entrá a tu app: Logueate en tu Homebanking o aplicación financiera de confianza. Sección Inversiones: Buscá la pestaña de "Plazo Fijo" y elegí "Tradicional en Pesos". Monto y Plazo: Escribí los $700.000 y seleccioná el período de 30 días. Confirmación: El sistema te mostrará el detalle de los intereses a cobrar. Si estás de acuerdo, confirmá y el dinero se debitará de tu cuenta.

Tips de seguridad para que no te "madruguen"

Invertir es seguro, pero la prevención es fundamental para evitar dolores de cabeza: