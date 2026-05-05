Plazo fijo: ¿Cuál es el monto para ganar $60.000 en 30 días sin complicaciones?

En medio de un panorama económico que no da respiro y a la espera de las nuevas cifras de inflación, el plazo fijo tradicional se mantiene como una de las opciones preferidas de los argentinos para proteger sus pesos. Su mayor ventaja es la certeza, ya que desde el primer minuto el ahorrista sabe exactamente qué interés cobrará al terminar el mes.

Se trata de una alternativa sumamente accesible y segura dentro del sistema financiero. A diferencia de otras inversiones más volátiles, no requiere ser un especialista en finanzas ni seguir las cotizaciones minuto a minuto.

Por este motivo, crece el interés por calcular los rendimientos a 30 días. Utilizando la información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), es posible proyectar con exactitud cuánto rinde el dinero.

Para saber cuánto vas a cobrar, es fundamental conocer la diferencia entre estos dos conceptos:

Tasa Nominal Anual (TNA): Es el interés simple que anuncian los bancos y el que se aplica para colocaciones a corto plazo, como los 30 días.

Tasa Efectiva Anual (TEA): Es la que contempla el interés compuesto. Representa lo que ganarías si, mes a mes, volvés a invertir el capital inicial junto con los intereses que fuiste sumando.

Actualmente, las entidades financieras manejan tasas que oscilan entre el 15% y el 19,5% de TNA para depósitos electrónicos. En el caso del Banco Nación, la tasa se sitúa hoy en el 18,5%.

Si tomamos como ejemplo una inversión de $4.000.000 a 30 días con dicha tasa, la ganancia mensual es de $60.821,92. Así, al finalizar el período, el ahorrista contaría con un total de $4.060.821,92.

Simulador de plazo fijo del Banco Nación.

Guía rápida para invertir en un plazo fijo en pesos y las recomendaciones de seguridad

Armar un plazo fijo es un proceso digital muy simple que se puede realizar por home banking o mediante la opción para "no clientes" en las webs bancarias:

Ingreso: Entrá al home banking o al sitio oficial de la entidad elegida. Configuración: Cargá el monto (en este ejemplo, $4.000.000) y el tiempo (mínimo 30 días). Confirmación: El sistema te mostrará el interés exacto antes de aceptar. Una vez confirmado, los fondos quedan resguardados hasta el vencimiento. Cobro: Al cumplirse el plazo, el capital y los intereses se depositan automáticamente en tu cuenta.

Para operar con tranquilidad, recordá siempre utilizar los canales oficiales de los bancos y sitios verificados. Bajo ninguna circunstancia compartas tus claves o datos personales por fuera de estas plataformas seguras.

Además, siempre es útil comparar las tasas entre distintos bancos antes de confirmar la operación para maximizar el rendimiento de tus ahorros.

Comparador de tasas para plazos fijos del Banco Central (BCRA).



