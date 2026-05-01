Con tasas renovadas: cuánto rinde hoy un plazo fijo de $650.000 a 30 días

Mantener el dinero inmovilizado ya no es una opción conveniente en un contexto inflacionario que exige contar con un respaldo financiero ante cualquier imprevisto.

En este escenario, el plazo fijo se posiciona como una de las alternativas más elegidas por su simplicidad, bajo riesgo y previsibilidad. De hecho, permite conocer de antemano cuánto se obtendrá al finalizar el período.

Además, con la reciente suba en las tasas de interés, incluso montos moderados pueden generar ganancias interesantes en plazos cortos. Esto reaviva el interés por este tipo de inversión tradicional dentro del sistema financiero.

Una opción accesible que vuelve a ganar protagonismo entre quienes buscan hacer rendir su dinero.

¿Cuánto rinde un plazo fijo de $650.000 a 30 días?

En medio de un contexto económico cambiante, los instrumentos tradicionales de ahorro vuelven a ganar protagonismo. Entre ellos, el plazo fijo destaca por ofrecer una renta previsible en períodos cortos.

De acuerdo a una simulación del Banco Nación, una colocación de $650.000 a 30 días puede generar rendimientos distintos según el canal elegido.

Por ejemplo, a través de una operación en sucursal, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 18%, el interés ganado alcanza los $9.616,44, lo que eleva el monto final a $659.616,44.

Sin embargo, si la misma inversión se realiza de manera electrónica, la rentabilidad mejora levemente. Con una TNA del 18,5%, los intereses ascienden a $9.883,56, alcanzando un total de $659.883,56 al finalizar el período.

Cálculo estimado de la ganancia mensual según el monto invertido y la tasa aplicada.

Además de la TNA, otro dato relevante es la Tasa Efectiva Anual (TEA), que refleja el rendimiento real considerando la reinversión de intereses. En este caso, se ubica en 19,56% para operaciones presenciales y en 20,15% para las electrónicas, lo que refuerza la conveniencia de optar por canales digitales.

Esta diferencia responde a incentivos que los bancos ofrecen para fomentar el uso de canales digitales, ya que estas operaciones reducen costos operativos y agilizan los procesos.

Aunque la diferencia de ganancias puede parecer pequeña en una inversión puntual, al repetir la operación mes a mes el rendimiento acumulado puede ser significativo. Por eso, cada vez más usuarios eligen esta herramienta para resguardar su capital y obtener ingresos adicionales sin complicaciones.

Tasas informadas por entidades bancarias que marcan el rendimiento estimado de cada inversión.

Consejos para invertir bien

Optar por canales electrónicos suele ofrecer mejores tasas que la atención en sucursal.

Reinvertir el capital junto con los intereses permite potenciar el rendimiento a lo largo del tiempo.

Comparar tasas entre bancos es clave, ya que pueden variar significativamente.

Tener en cuenta la inflación para evaluar si la ganancia es realmente positiva.

Elegir plazos cortos brinda mayor flexibilidad ante cambios económicos.



