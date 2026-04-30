Cambió el plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $600.000

El plazo fijo tradicional continúa siendo una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas porque permite por la posibilidad de obtener un extra todos los meses en simples pasos.

Con la última actualización de las tasas de interés dispuestas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), quedaron entre el 15 y el 19,5 %, lo que asegura una ganancia que ronda entre el 1,25 y el 1,6 % de forma mensual.

Aquellos interesados en establecer un plazo fijo deben tener en cuenta que cada entidad bancaria puede ofrecer la Tasa Nominal Anual (TNA) que le parezca conveniente y los usuarios deben analizar cuál es la opción más conveniente.

Una de las ventajas del plazo fijo es que, antes de confirmar la operación, sabrán cuánto dinero pueden obtener con cada inversión; sin embargo, este dinero quedará inmovilizado hasta que se cumpla el plazo.





Plazo fijo: la cifra que se necesita para ganar $600.000 en 30 días





El simulador de plazo fijo del Banco Nación, que se encuentra disponible de forma online, detalló que los ahorristas que deseen obtener una ganancia de 600.000 en tan solo un mes deben contar con un capital inicial que supere los 35 millones de pesos.

Esta herramienta determinó que los que inviertan $38.450.000 podrán obtener $600.452,05 cuando se cumpla el plazo determinado, debido a que contarán con una TNA del 19 % en este caso, tanto para las operaciones online como las presenciales.





Las tasas actuales que ofrece el plazo fijo banco por banco al 30 de abril





Banco Provincia: 19,5 %

Banco Macro: 19 %

Banco ICBC: 18,8%

Banco BBVA: 18,75 %

Banco Nación: 18,5 %

Banco Galicia: 18,25 %

Banco Ciudad: 18%

Banco Creedicoop: 17,5%

Banco Santander: 15%



