Plazo fijo: el monto a invertir para lograr una ganancia de $380.000 en 30 días

El plazo fijo sigue firme como una de las opciones más elegidas por los ahorristas para cuidar sus ingresos frente a la inflación. Con la inversión adecuada, es posible conseguir una ganancia de hasta $380.000 en 30 días de forma muy sencilla.

Este instrumento financiero es regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y se caracteriza por su funcionamiento simple. El usuario solo debe seleccionar la entidad bancaria -que puede ser donde cobra su sueldo- y definir el monto y el tiempo de colocación.

Hoy en día, las tasas de interés (TNA) son variadas y se ubican aproximadamente entre el 15% y el 24%. En los últimos meses hubo una tendencia a la baja, lo que implica que, para alcanzar un determinado rendimiento, se necesita invertir un capital mayor.

Plazo fijo: el depósito necesario para ganar $380.000 en 30 días

Entre las alternativas más utilizadas por los ahorristas se encuentra el Banco de la Nación Argentina, una de las entidades con mayor alcance en el país y que suele tomarse como referencia para este tipo de colocaciones.

En los últimos días, la entidad redujo la Tasa Nominal Anual al 17,5% en los plazos fijos digitales, lo que equivale a un rendimiento mensual cercano al 1,45%.

Bajo ese escenario, para alcanzar una ganancia de $380.000 en 30 días, se requiere una inversión aproximada de $25.730.000, de acuerdo con los cálculos del simulador oficial.

Esta es la inversión que se necesita en un plazo fijo para ganar $380.000 en un mes (Imagen: Banco Nación).

Al cumplirse el período de 30 días, el ahorrista recupera el capital inicial junto con los intereses generados.

TEA y puntos clave a tener en cuenta al momento de invertir en un plazo fijo





En el caso del Banco Nación, la Tasa Efectiva Anual (TEA) se ubica en torno al 19,56%, un dato que permite estimar la evolución del dinero en caso de renovar la inversión de manera consecutiva mes a mes, por un año.

Un punto a tener en cuenta es la modalidad de contratación, ya que puede realizarse de manera presencial o virtual. En general, los bancos suelen ofrecer mejores tasas cuando la operación se hace a través del home banking, en comparación con la atención en sucursal.

El plazo fijo sigue siendo una alternativa elegida por muchos argentinos, ya que en varios casos permite obtener un ingreso "extra" a fin de mes que ayuda a cubrir gastos o complementar el salario hasta el próximo cobro.

El plazo fijo es una de las alternativas de inversión más importantes de Argentina (Imagen ilustrativa).

Otros puntos a tener en cuenta:

La plata queda inmovilizada durante todo el plazo elegido, por lo que no puede retirarse antes del vencimiento.

Como existen distintas entidades que ofrecen plazos fijos, conviene comparar tasas para elegir la opción más conveniente.

En general, a mayor monto invertido, mayores son los intereses obtenidos, al igual que cuando se extiende el tiempo de la colocación.

Paso a paso para hacer un plazo fijo

Realizar un plazo fijo hoy es un trámite rápido y accesible que se puede hacer desde el celular o la computadora. No hace falta experiencia previa y el proceso suele ser muy intuitivo:

Ingresar al home banking o a la app del banco con usuario y clave.

Entrar al apartado de inversiones y elegir la opción "plazo fijo" .

. Definir el monto a invertir y el plazo, que generalmente arranca en 30 días.

Verificar la tasa vigente, la ganancia estimada y la fecha de vencimiento.

Seleccionar la cuenta desde la que se debitará el dinero.

Elegir si al vencimiento se retira el capital con intereses o se renueva automáticamente.

Confirmar la operación y guardar el comprobante digital.

Plazo fijo: cuánto rinden los principales bancos esta semana

Para conocer las tasas sin ingresar a cada entidad de forma individual, el BCRA cuenta con un comparador online que se actualiza todos los días y permite ver los rendimientos que ofrece cada banco.

A continuación, el detalle de las tasas de las principales entidades del país.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%.

BBVA Argentina: 18,75%.

Banco Galicia: 18,25%.

Banco Macro: 18%.

ICBC Argentina: 17,5%.

Banco de la Nación Argentina: 17,5%.

Banco Credicoop: 17,5%.

Banco Ciudad de Buenos Aires: 17%.

Banco Patagonia: 16%.

Santander Argentina: 15%.

Tasas de interés para plazo fijo de los bancos más importantes de la Argentina (Imagen: Banco Central).



