Con tasas renovadas: ¿Cuánto rinde invertir $715.000 a 30 días en plazo fijo?

La economía actual obliga a muchas personas a mantener un respaldo financiero para afrontar imprevistos o gastos inesperados. Sin embargo, además de guardar dinero, cada vez más ahorristas buscan alternativas que permitan generar algún tipo de rendimiento.

Dentro de las opciones más tradicionales aparece el plazo fijo, una herramienta bancaria elegida por quienes priorizan estabilidad, previsibilidad y bajo riesgo. Su funcionamiento sencillo y la posibilidad de conocer de antemano cuánto dinero se obtendrá al finalizar el período lo convierten en una de las alternativas más utilizadas.

Además, tras las últimas actualizaciones en las tasas de interés, incluso inversiones moderadas pueden generar ganancias interesantes en períodos relativamente cortos. Esto despertó nuevamente el interés de quienes buscan hacer rendir sus ahorros sin asumir grandes riesgos financieros.

Las últimas actualizaciones en las tasas de interés volvieron a despertar el interés de muchos ahorristas por los plazos fijos.

Inversión en plazo fijo: cuánto dinero genera $715.000 en un mes

Varios bancos actualizaron los rendimientos de sus plazos fijos en pesos y muchos ahorristas comenzaron a consultar cuánto puede generar una inversión de $715.000 a 30 días.

En el caso del método realizado por sucursal, una colocación de $715.000 a 30 días ofrece intereses ganados por $9.990,41. De esta manera, al finalizar el período el cliente recibiría un monto total de $724.990,41.

Por otro lado, quienes opten por realizar el trámite de forma electrónica obtienen un rendimiento levemente superior. En este caso, la misma inversión genera intereses por $10.284,25, alcanzando un total de $725.284,25 al cumplirse el plazo establecido.

Los canales digitales presentan una tasa levemente superior y permiten incrementar la rentabilidad final.

La diferencia entre ambos sistemas responde a las tasas ofrecidas por cada modalidad. Mientras la operatoria en sucursal presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) del 17%, la alternativa electrónica alcanza una TNA del 17,50%, lo que permite incrementar ligeramente la rentabilidad final.

En cuanto a la Tasa Efectiva Anual (TEA), el sistema tradicional registra un 18,39%, mientras que la opción digital asciende al 18,98%. Estas diferencias muestran cómo las entidades financieras continúan impulsando el uso de canales electrónicos para operaciones bancarias.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan proteger sus ahorros y obtener una renta estimada sin exponerse a movimientos bruscos del mercado. Además, permite calcular con precisión cuánto dinero se recibirá antes de realizar la inversión.

En contextos de incertidumbre económica, la posibilidad de inmovilizar dinero por un período corto y obtener intereses garantizados sigue resultando atractiva para miles de argentinos.

La modalidad por sucursal ofrece un rendimiento estimado con una TNA del 17%. Pie de foto método electrónico

Consejos y tasas de interés

Comparar las tasas que ofrece cada banco antes de invertir.

Revisar si el canal electrónico brinda mejores rendimientos.

Evaluar el plazo de permanencia según las necesidades personales.

Tener en cuenta que las tasas pueden modificarse periódicamente.

Analizar si conviene renovar automáticamente el depósito o retirar el dinero al vencimiento.

Recordar que el plazo fijo tradicional permite conocer la ganancia desde el inicio.