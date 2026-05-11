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Lunes, 11 de mayo de 2026

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Plazo fijo "actualizado": cuánto hay que invertir para ganar $100.000 con las nuevas tasas

Las entidades bancarias modificaron las tasas de interés que ofrecen para los plazos fijos y la rentabilidad puede alcanzar hasta el 1,6%.

SGorostiaga

Las tasas de interés que ofrece el plazo fijo tradicional en las operaciones tuvieron un leve ajuste en las últimas horas, pero continúan siendo una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas para resguardar su poder adquisitivo y obtener un extra durante todos los meses.

En la última actualización dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) quedó entre el 15 y el 19,5%, lo que garantiza una rentabilidad que ronda entre 1,25 y 1,6%.

El plazo fijo destaca por sobre el resto de las operaciones financieras por su previsibilidad y su facilidad para operar, debido a que no requiere experiencia previa ni ser un experto en la temática.

Los ahorristas que deseen realizar un plazo fijo sabrán de antemano cuánto dinero necesitan para alcanzar un monto deseado o cuánto se puede ganar con cada inversión antes de confirmarla.

Cuánto dinero se necesita en un plazo fijo para ganar $100.000


Los ahorristas que deseen asegurarse una rentabilidad de $100.000 todos los meses deberán contar con un capital inicial que supere los 6 millones de pesos, según lo expuesto en el simulador de plazo fijo del Banco Nación.

Esta herramienta detalla que aquellos que decidan invertir $6.980.000 podrán acceder a $100.397,26 cuando se cumpla el tiempo establecido para esta operación, gracias a una TNA del 17,5%.

Las nuevas tasas de interés para los plazos fijos.
Las nuevas tasas de interés para los plazos fijos.

Al ser una inversión menor a 10 millones de pesos, los ahorristas contarán con esta tasa de interés para los plazos fijos que se realicen de forma online, mientras que los que se lleven a cabo de manera presencial contarán con una TNA de 17 puntos.

Las tasas de interés que ofrece cada banco al lunes 11 de mayo

  • Banco Provincia: 19,5%.
  • Banco ICBC: 18,8%.
  • Banco BBVA: 18,75%.
  • Banco Galicia: 18,25%.
  • Banco Macro: 18%.
  • Banco Nación: 17,5%.
  • Banco Credicoop: 17,5%.
  • Banco Ciudad: 17,5%.
  • Banco Patagonia: 16%.
  • Banco Santander: 15%.
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