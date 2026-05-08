Plazo fijo: ¿Cuánta plata hay que invertir para ganar $340.000 "extra" en 30 días?

Frente a los aumentos de precios y con el objetivo de cuidar el bolsillo, muchas personas buscan alternativas para conseguir un ingreso "extra". Una de ellas es el plazo fijo, una herramienta de inversión que en 30 días puede generar $340.000, siempre que se coloque la cifra adecuada.

Administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se mantiene como una de las opciones más elegidas por su previsibilidad y seguridad. Además, es muy accesible para los usuarios, ya que puede constituirse siendo cliente bancario como sin tener una cuenta previa.

El plazo fijo se rige por la Tasa Nominal Anual (TNA), que luego se prorratea de forma mensual según el tiempo elegido. Los límites, que hoy se ubican entre el 15% y el 25%, los define cada firma bajo los parámetros establecidos por la autoridad monetaria.

El procedimiento es simple: la persona deposita un monto de dinero que no va a necesitar durante al menos 30 días. Al finalizar ese período, recupera el capital inicial junto con los intereses generados, calculados en base a la TNA acordada.

Algunos bancos ofrecen tasas diferenciadas al momento de constituir el plazo fijo, según se realice de forma presencial en sucursal o a través de canales digitales como el home banking. Por eso, conviene prestar atención a cada detalle.

Plazo fijo: cuánto invertir para ganar $340.000 en 30 días





Entre las alternativas más consultadas por los ahorristas, el Banco de la Nación Argentina (BNA) se posiciona como una de las opciones más elegidas por su alcance en todo el país y las condiciones que ofrece para este tipo de colocaciones a corto plazo.

Hoy, Tasa Nominal Anual para plazos fijos digitales es del 18,5%, lo que equivale aproximadamente a un 1,54% mensual.

Con ese nivel de rendimiento, para ganar $340.000 en un mes, se necesita invertir cerca de $21.780.000, según el simulador oficial. Al cumplirse el plazo de 30 días, el ahorrista recibe de vuelta el capital inicial más los intereses generados.

La inversión necesaria para ganar $340.000 en un plazo fijo en un mes (Imagen: Banco Nación)

Este cálculo varía dependiendo de la entidad bancaria elegida, ya que cada una establece su propia tasa dentro de los parámetros fijados por el sistema financiero.

Otro dato a tener en cuenta es la Tasa Efectiva Anual (TEA), que en este caso es de 20,75%. Este indicador sirve como referencia para entender cuánto podría rendir la inversión si los intereses se reinvirtieran mes a mes, sumando capital más ganancias en cada renovación.

Cómo hacer un plazo fijo paso a paso

En pocos minutos, cualquier usuario puede constituirlo desde el home banking o la app del banco, sin necesidad de experiencia previa. El paso a paso:

Ingresar al home banking o a la app del banco con usuario y contraseña. Ir a la sección de inversiones y seleccionar la opción "plazo fijo". Elegir el monto que se quiere invertir y el tiempo de depósito (generalmente desde 30 días). Revisar la tasa de interés, el rendimiento estimado y la fecha de vencimiento que muestra el sistema. Seleccionar la cuenta desde la cual se debitará el dinero. Definir si al vencimiento se desea cobrar el capital con intereses o renovar automáticamente la inversión. Confirmar la operación y guardar el comprobante que emite el banco.

Una vez realizado el proceso, solo queda esperar al vencimiento para disponer del dinero o reinvertirlo según la estrategia de cada ahorrista.

Plazo fijo: las tasas de interés de esta semana en los principales bancos



Comparar las tasas de interés antes de invertir en un plazo fijo es clave, ya que cada banco ofrece rendimientos distintos y eso puede cambiar la ganancia final.

Para hacerlo más fácil, el Banco Central cuenta con un comparador online que se actualiza a diario y permite ver cuánto paga cada entidad por este tipo de inversión. A continuación, repasamos los rendimientos de las entidades más grandes:

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%.

Banco Macro: 19%.

ICBC Argentina: 18,8%.

BBVA Argentina: 18,75%.

Banco de la Nación Argentina: 18,5%.

Banco Galicia: 18,25%.

Banco Ciudad de Buenos Aires: 17,5%.

Banco Credicoop: 17,5%.

Banco Patagonia: 16%.

Santander Argentina: 15%.