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Sábado, 2 de mayo de 2026

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DOLOR

Golpe al bolsillo en mayo: uno por uno, todos los aumentos en transporte, servicios y prepagas

Datos oficiales indican que el esquema de actualización llega a rubros importantes, en un contexto donde las proyecciones privadas ubican la inflación de abril en torno al 2,6%.

Gabriel Arias

Con el ingreso al mes de mayo no solamente hay que quitar una hoja de calendario, sino que también hay que tener en cuenta los rubros que vendrán con una suba, y que complican al bolsillo de los ciudadanos.

El esquema de actualización alcanza a rubros bastante importantes en un contexto donde las proyecciones privadas ubican la inflación de abril en torno al 2,6%, tras el 3,4% de marzo.

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Rubros que aumentan sus tarifas en mayo

Agua

  • Aumento del 3% mensual entre mayo y agosto.
  • Factura promedio sin impuestos: cerca de $29.967.
  • Valores estimados:
    • Zonal alto: $35.325
    • Zonal medio: $32.081
    • Zonal bajo: $25.777
  • Continúan vigentes:
    • Tarifa social
    • Descuento del 15% para zonas de menores ingresos

Prepagas

  • Subas de entre 3% y 3,9% en cuotas.
  • Incremento también en copagos.
  • Ajustes levemente por encima de la inflación estimada de abril.
  • Usuarios pueden comparar planes en la plataforma oficial de salud.

Transporte público (CABA y PBA)

  • Aumento del 5,4% desde el 1° de mayo.
  • 0-3 km: $753,74
  • 3-6 km: $837,52
  • 6-12 km: $902,04
  • 12-27 km: $966,61

Colectivos en PBA:

  • 0-3 km: $918,35
  • 3-6 km: $1.023,04
  • Más de 27 km: $1.259,07

Subte:

  • Con SUBE registrada: $1.490
  • Sin registrar: $2.369,10

Peajes (CABA):

  • Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno:
    • Hora normal: $4.319,63
    • Hora pico: $6.121,62
  • Autopista Illia:
    • Hora normal: $1.799,66
    • Hora pico: $2.544,99

Telefonía

  • Movistar aplicará un aumento del 3,5% en planes móviles.

Gas

  • El aumento estimado se ubicaría en torno al 1% al 3%, aunque el impacto final en las facturas dependerá de múltiples variables.


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