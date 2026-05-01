Colectivos, más caros: ¿De cuánto es el saldo negativo de la Tarjeta SUBE en mayo 2026?

El mes de mayo comenzó con nuevos incrementos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), impactando directamente en el bolsillo de millones de usuarios. Entre las principales subas, el boleto de colectivo aumentó un 5,4%, mientras que también se actualizaron las tarifas del subte.

En este contexto, cobra relevancia conocer el saldo negativo de la tarjeta SUBE, una herramienta clave para evitar inconvenientes al viajar.

¿Cuál es el saldo negativo de la tarjeta SUBE en 2026?

El saldo negativo de la tarjeta SUBE es una función que permite a los usuarios seguir viajando incluso cuando no cuentan con fondos suficientes. Este beneficio se activa automáticamente cuando el saldo disponible se agota y el monto utilizado se descuenta en la próxima recarga.

Según la normativa vigente desde 2026, el saldo negativo permitido varía según el medio de transporte:

Colectivos en todo el país: hasta $1.400

Subtes de la Ciudad de Buenos Aires: hasta $1.400

Trenes (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Del Valle de Neuquén) y lanchas del Delta: hasta $650

Línea Urquiza: hasta $480 (de manera provisoria por modernización de molinetes)

Además, el saldo máximo que puede cargarse en la tarjeta SUBE es de $40.000. Este monto se puede acreditar mediante la app oficial, el sistema de "Carga a Bordo" en colectivos o en terminales automáticas.

Es importante saber cuál es el saldo negativo de la tarjeta SUBE para evitar inconvenientes a la hora de viajar.

Nuevas tarifas de colectivos en el AMBA

Las subas de mayo afectan tanto a las líneas que operan en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia. Para quienes tengan la SUBE registrada, las tarifas de colectivos en la Ciudad son:

Boleto mínimo (0 a 3 km): $753,86

Tramo de 3 a 6 km: $837,66

Tramo de 6 a 12 km: $902,19

Tramo de 12 a 27 km: $966,77

En el caso del AMBA, los nuevos valores son:

Boleto mínimo (0 a 3 km): $918,35

Tramo de 3 a 6 km: $1.023,04

Tramo de 6 a 12 km: $1.101,85

Tramo de 12 a 27 km: $1.180,73

Más de 27 km: $1.259,07

Cuánto cuesta el subte en mayo

El subte también registró un aumento en mayo. Para los usuarios con SUBE registrada, el boleto pasó de $1.414 a $1.490. En cambio, quienes no tengan la tarjeta nominalizada deberán pagar una tarifa más elevada, que asciende a $2.369,10.

Claves para evitar problemas al viajar

Con estos nuevos aumentos, es fundamental mantener la tarjeta SUBE con saldo suficiente o conocer los límites del saldo negativo habilitado. Esto permite evitar contratiempos al momento de utilizar el transporte público, especialmente en un contexto de subas continuas en las tarifas.

En definitiva, mayo llega con ajustes en el transporte y mayor presión sobre el presupuesto diario, por lo que estar informado sobre tarifas y beneficios como el saldo negativo resulta esencial para los usuarios del sistema.