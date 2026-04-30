¿Se viene otro paro de colectivos? El Gobierno se reunirá con empresarios en medio de la tensión por la baja de frecuencias

En medio de la tensión que se vive por la reducción de las frecuencias de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), este jueves se llevará a cabo una audiencia clave entre funcionarios del Gobierno de Javier Milei y representantes de las cinco cámaras empresarias del transporte.

Fuentes gubernamentales informaron que la reunión arrancará a las 11 en la Secretaría de Transporte, donde se buscará un acuerdo por los últimos pedidos de las empresas, vinculados a compensar las pérdidas por la suba del gasoil que provocó la guerra en Medio Oriente.

En la previa de la reunión, las cámaras difundieron un comunicado en el que se anunciaron que se declararon en emergencia y amenazaron con seguir recortando la circulación de los colectivos.

"Habiendo transcurrido un plazo más que razonable desde la implementación de medidas de racionalización de los servicios, el sector continúa sin recibir definiciones concretas por parte del Estado nacional ni de la Provincia de Buenos Aires respecto de cómo se afrontarán los mayores costos derivados del incremento del precio del gasoil y del resto de los costos operativos", señalaron.

En el texto, cuestionaron que la falta de respuesta se da "pese a los esfuerzos de las autoridades que intentaron avanzar con la cancelación parcial de deudas en concepto de compensaciones, (a la fecha se adeudan más de $128.000 millones), como por el propio empresariado, que sostiene la prestación mediante un significativo esfuerzo financiero y operativo".

Un diálogo que no prosperó

Las empresas indicaron que se llevaron adelante varias instancias de diálogo pero "hasta el momento sin que se hayan traducido en soluciones efectivas". Hace días, el Gobierno recibió a las cámaras y acordó enviarles más fondos para destrabar el conflicto que afectó a miles de pasajeros por la reducción de frecuencias que llevaron adelante las firmas.

"Durante la reunión se analizaron distintas variables técnicas y económicas, con el propósito de mejorar el funcionamiento general del sistema y garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios", aseguraron desde la cartera de Transporte, que está a cargo de Mariano Plencovich.