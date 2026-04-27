Empresas de colectivos del AMBA se declararon en emergencia: podrían reducir el servicio

Este lunes, las cámaras empresarias del transporte de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se declararon en "estado de emergencia" y alertaron sobre la imposibilidad de sostener la prestación habitual debido al desfasaje de costos y a una millonaria deuda por parte del Estado.

A través de un comunicado, las entidades advirtieron que, de no mediar una respuesta inmediata, se verán obligadas a profundizar la racionalización de servicios lo que implicará una menor frecuencia de unidades en las calles y mayores demoras para millones de usuarios.

El eje del conflicto radica en la falta de actualización de las compensaciones tarifarias frente a la inflación y el aumento del combustible.

El comunicado oficial de las empresas de colectivos del AMBA.

Según detallaron las cámaras, el sector "continúa sin recibir definiciones concretas" sobre cómo se afrontarán los mayores costos operativos derivados del incremento del precio del gasoil.

Pese a que las autoridades han realizado cancelaciones parciales, el sector privado denunció que el rojo fiscal sigue siendo crítico. En cuanto a la deuda acumulada, se estima que el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires adeudan más de $128.000 millones en concepto de compensaciones.

Asimismo, las empresas sostienen que han agotado su capacidad operativa para mantener el servicio mediante recursos propios.

"Esta falta de respuestas se verifica pese a los múltiples intentos de diálogo y las propuestas acercadas para eficientizar el sistema", señalaron las cámaras en el documento oficial.

El 30 de abril habrá una reunión clave

La tensión tendrá un punto de definición el próximo jueves 30 de abril. Para ese día, la Secretaría de Transporte de la Nación convocó a una reunión presencial con los representantes de las empresas.

Desde el sector patronal fueron tajantes respecto a sus expectativas: esperan recibir "respuestas concretas, inmediatas y verificables" sobre los plazos de pago y el reconocimiento de los nuevos costos.

Aunque las empresas reiteraron su "compromiso con la continuidad del servicio público", aclararon que la situación actual es "insostenible".

De no obtener resultados satisfactorios en la mesa de negociación, la "racionalización" -que ya se percibe en varias líneas con frecuencias reducidas- pasará a una etapa de mayor profundidad, afectando la normal prestación del sistema esencial que conecta la Capital Federal con el conurbano bonaerense.

Y cerraron: "Las Cámaras empresarias consideran imprescindible que se adopten decisiones urgentes que permitan restablecer condiciones mínimas de previsibilidad y funcionamiento para un sistema esencial para millones de usuarios".