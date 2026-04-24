Advierten que circulan hasta un 40% menos de colectivos en el AMBA por la suba del combustible

Un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) circulan hasta un 40% menos. La caída se debe al aumento en el precio del combustible que impacta en la frecuencia del servicio, con una menor cantidad de unidades disponibles en la calle.

Según el informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas, la cantidad de vehículos en el servicio de transporte público de pasajeros del AMBA se redujo un 30% en comparación con el nivel operativo regular. La merma fue aún más marcada en los servicios interjurisdiccionales, que dependen de Nación y Provincia, donde alcanzó el 40%.

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En tanto, los colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron una baja del 5%.

Al analizar las causas de la caída, el reporte hizo hincapié en el incremento del precio del combustible, una de las consecuencias de la guerra en Medio Oriente que ya lleva casi dos meses.

No obstante, también menciona problemas estructurales que agravan la situación como la flota operativa que "a marzo de 2026, previo al recorte de servicios, era un 12% inferior a la de 2019".

Cuánto debería aumentar el boleto según el estudio

De acuerdo con el informe, para compensar la suba en el precio de las naftas se necesitaría aumentar los subsidios por $17.500 millones mensuales. Esa diferencia se debe a que las compensaciones vigentes fueron calculadas con un valor del combustible de $1.744 por litro, mientras que el precio de mercado supera los $2.100.

El IIEP calculó que esa carga se distribuiría entre las tres jurisdicciones: $1.750 millones corresponderían a CABA, $7.595 millones al Estado nacional y $8.155 millones a la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, consideró que "de trasladarse la totalidad del incremento a los usuarios, se requeriría una suba de la tarifa de aproximadamente el 16%, adicional a los incrementos preestablecidos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires".



