El petróleo trepa a US$105 y arrastra a la baja a las bolsas globales

El precio del petróleo alcanzó los US$105 por barril este jueves, impulsado por la creciente incertidumbre política en Medio Oriente y el bloqueo logístico en el estrecho de Ormuz.

La escalada del crudo, que acumula un salto superior al 45% desde finales de febrero, generó una reacción negativa en las principales plazas financieras de Europa, Asia y Wall Street, donde los índices operan en rojo.

Tensión marítima e intervención militar

El mercado reaccionó con fuerza tras conocerse que el Ejército de Estados Unidos interceptó un buque sin bandera que transportaba crudo iraní en el Océano Índico.

Según informó la administración de Donald Trump, la maniobra se realizó sobre el navío sancionado M/T Majestic X.

"Durante la noche, las fuerzas de EE.UU. llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje de derecho de visita del buque", detalló el comunicado oficial del Ministerio de Defensa.

Este episodio profundizó el temor por la parálisis en el estrecho de Ormuz, una vía navegable vital por donde transita el 20% del suministro mundial de gas y petróleo, además de cargamentos de fertilizantes.

Impacto en los activos argentinos

El escenario internacional impactó de forma directa en los activos locales.

En Nueva York, las acciones de empresas argentinas registraron caídas lideradas por Globant (-11,2%), seguida por entidades financieras como BBVA (-6,5%) y Galicia (-4,9%).

En sintonía con la desconfianza global, los bonos soberanos retrocedieron y el riesgo país trepó 11 unidades hasta situarse en los 543 puntos básicos.

En el plano cambiario doméstico, el dólar oficial en las pantallas del Banco Nación (BNA) acompañó la volatilidad con un avance de $15, cerrando su cotización en $1.415 para la venta.

El índice Brent de referencia internacional se negoció a US$104, mientras que el WTI estadounidense superó los US$95 por barril.