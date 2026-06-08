Después de hablar con Trump, Israel suspendió sus ataques a Irán pero mantuvo avances contra el Líbano

El gobierno de Israel resolvió congelar temporalmente sus planes de operaciones militares directas contra Irán luego de una comunicación telefónica mantenida entre el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La decisión de aplazar las represalias aéreas marca un giro estratégico en la región, estableciendo el freno transitorio de las acciones bélicas de envergadura sobre Teherán como el eje de las negociaciones diplomáticas de la jornada.

A pesar de esta tregua táctica en el frente iraní, las fuerzas de defensa israelíes ratificaron que la pausa no altera el curso de sus despliegues en otras áreas de conflicto.

Las autoridades militares confirmaron de manera oficial que las incursiones terrestres y los bombardeos de precisión continuarán ejecutándose de acuerdo a los planes previstos en los territorios del norte.

El impacto de la mediación de la Casa Blanca

La llamada entre ambos mandatarios se extendió durante varios minutos y centralizó las gestiones de la diplomacia internacional para evitar una escalada descontrolada en la región.

Fuentes oficiales reportaron que el mandatario norteamericano solicitó una ventana de tiempo para explorar canales de contención antes de avanzar con ofensivas que pudieran comprometer la estabilidad del mercado energético global.

Aunque las resoluciones de la reunión de gabinete en Tel Aviv se mantuvieron bajo estricta reserva de seguridad, los voceros gubernamentales aclararon que los sistemas de defensa aérea y las unidades de ataque de largo alcance continuarán en estado de alerta máxima.

La administración israelí supeditó la continuidad de esta suspensión al comportamiento de las milicias aliadas y al cumplimiento de los compromisos de disuasión.

Persistencia de los combates en el frente del Líbano

En paralelo a los esfuerzos diplomáticos por el escenario iraní, la actividad bélica no da tregua en la frontera norte.

El comando militar del país hebreo ordenó intensificar los ataques dirigidos contra las posiciones operativas de la organización Hezbollah a lo largo de diversas localidades del Líbano.

Los reportes del frente detallaron que las incursiones aéreas se concentraron en las zonas suburbanas de Beirut y en los distritos del sur libanés, donde los enfrentamientos de las tropas terrestres registraron un incremento en su intensidad.

Desde las dependencias de defensa locales reiteraron de manera taxativa que las operaciones en territorio de la nación vecina se mantendrán activas de manera independiente a los diálogos que se lleven adelante con las potencias occidentales respecto a la política con Irán.