Irán amenazó a Israel con una respuesta dolorosa tras los ataques a Hezbollah

El régimen de Irán amenazó de forma directa a Israel con aplicar una réplica drástica tras las incursiones aéreas contra posiciones de Hezbollah en Líbano, advirtiendo de forma pública a la población civil que mirara el cielo durante esta noche.

Las declaraciones de las autoridades persas se conocieron pocas horas después de que las fuerzas armadas del Estado judío bombardearan múltiples infraestructuras operativas y puestos de control de la milicia chiíta en el sector sur de Beirut.

La advertencia encendió las alarmas internacionales ante la posibilidad de una ofensiva militar a gran escala en la región.

Advertencia desde Teherán

El encargado de formalizar la postura gubernamental fue Ebrahim Rezaei, portavoz de la comisión de política exterior y seguridad nacional del Parlamento de Irán. El funcionario recurrió a sus plataformas digitales para fijar la violenta advertencia frente al accionar de la aviación israelí.

"Daremos una respuesta decisiva y dolorosa al ataque del régimen sionista contra los suburbios. Este perro rabioso debe ser disciplinado y puesto en su lugar. Miren el cielo de los territorios ocupados esta noche", manifestó Ebrahim Rezaei a través de su cuenta oficial en la red social X.

De manera paralela, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, apuntó contra el rol de la administración de Estados Unidos en el recrudecimiento de las hostilidades dentro del territorio libanés.

El legislador acusó de forma abierta a las autoridades de Washington de convalidar de forma implícita los operativos desplegados por el ejército comandado desde Jerusalén.

"Ni cumplen el alto el fuego ni creen en las negociaciones", sentenció Mohamad Baqer Qalibaf al evaluar el escenario geopolítico, sugiriendo además que las bases militares estadounidenses distribuidas en Medio Oriente podrían transformarse en objetivos de futuras represalias directas si los ataques persisten en la periferia de Beirut.

Operaciones en el terreno y posturas políticas

La reacción del Gobierno de Irán tuvo lugar de forma posterior a los reportes de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre los avances obtenidos en los combates en el frente norte.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se refirió a la evolución del conflicto y ratificó la determinación de su administración para neutralizar de manera definitiva las agresiones que afecten a sus ciudadanos.

"Hezbollah está en retirada", dictaminó Benjamin Netanyahu, basándose en los balances militares de las últimas jornadas que informaron la eliminación de unos 350 combatientes de la organización extremista y la toma de ubicaciones tácticas prioritarias en el sur de Líbano.

Por otra parte, el presidente estadounidense Donald Trump intervino en el debate público a través de declaraciones radiales y televisivas.

El mandatario remarcó que las gestiones diplomáticas multilaterales con Teherán se encuentran bajo términos avanzados para alcanzar una salida pacífica global, aunque admitió la persistencia de serias discrepancias en torno al estatus definitivo de Líbano dentro de un eventual tratado definitivo de paz.