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Maravillosa Alicia suma nuevas funciones y habilita la venta general para su experiencia inmersiva en el Jardín Botánico

La propuesta inspirada en "Alicia en el País de las Maravillas" llegará el 2 de julio al Jardín Botánico Carlos Thays. Tras el éxito de la preventa, se anunciaron nuevas funciones y ya están disponibles las entradas para recorrer este universo fantástico a cielo abierto.

Cecilia Andrea Bello
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Buenos Aires se prepara para recibir una de las experiencias inmersivas más innovadoras del año. Desde el próximo 2 de julio, el Jardín Botánico Carlos Thays se transformará por las noches en el escenario de Maravillosa Alicia, una propuesta inspirada en el clásico universo creado por Lewis Carroll que invita al público a convertirse en protagonista de la historia.

Luego de una exitosa preventa, la organización confirmó nuevas funciones y habilitó la venta general de entradas para este recorrido nocturno que combina arte lumínico, escenografía monumental, sonido envolvente y tecnología interactiva en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

&nbsp;Desde el 2 de julio, el Jardín Botánico Carlos Thays se transformará en un universo inspirado en Alicia en el País de las Maravillas&nbsp;
 Desde el 2 de julio, el Jardín Botánico Carlos Thays se transformará en un universo inspirado en Alicia en el País de las Maravillas 

A lo largo del recorrido, los visitantes podrán atravesar doce instalaciones especialmente diseñadas para integrarse con la naturaleza del jardín, recreando algunos de los momentos más icónicos de la historia de Alicia, como el encuentro con el Conejo Blanco, el Jardín de la Reina, el Té de Locos, el Gato de Cheshire y la tradicional partida de ajedrez.

Uno de los grandes diferenciales de la experiencia será ALI, una guía narrativa que acompañará a los asistentes a través de WhatsApp. Sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales, los visitantes podrán acceder a contenido exclusivo, resolver desafíos e interactuar con una historia que se desarrolla en tiempo real durante el recorrido.

Además, la propuesta incorpora AlicIA, una inteligencia artificial desarrollada especialmente para expandir el universo narrativo de la experiencia más allá de las instalaciones físicas.

&nbsp;La experiencia combina arte lumínico, tecnología interactiva y escenografías monumentales en un recorrido nocturno único&nbsp;
 La experiencia combina arte lumínico, tecnología interactiva y escenografías monumentales en un recorrido nocturno único 

La producción también fue concebida bajo criterios de sustentabilidad. Todas las estructuras son autoportantes y no requieren excavaciones ni intervenciones permanentes sobre el terreno. A esto se suma la utilización de iluminación LED de bajo consumo y la eliminación de plásticos de un solo uso, garantizando el cuidado del patrimonio natural del Jardín Botánico.

Con propuestas adaptadas para adultos, jóvenes y niños, Maravillosa Alicia busca posicionar a Buenos Aires dentro del circuito internacional de experiencias inmersivas nocturnas que ya son un éxito en ciudades como Londres, Chicago, Brooklyn y Melbourne.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial de la experiencia, con beneficios especiales y financiación para clientes Galicia Visa.

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