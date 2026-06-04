Almenara celebra el Día del Cuarteto con "La Casa del Cuarteto", un homenaje a la música cordobesa

En el marco del Día del Cuarteto, Almenara presentó "La Casa del Cuarteto", una producción audiovisual que homenajea la historia, la identidad y la vigencia del género más representativo de Córdoba.

El cortometraje, ya disponible en los canales digitales de la productora, reúne a algunos de los artistas que forman parte de su universo musical para recorrer, a través de canciones emblemáticas, distintas etapas de la historia del tunga-tunga y rendir tributo a una tradición que continúa conquistando generaciones.

Almenara reunió a sus artistas en un homenaje especial por el Día del Cuarteto

De la propuesta participan Ulises Bueno, DesaKTa2, Magui Olave, Valentina Márquez, Simón Aguirre, Luz Paisio y La Banda de Grillo, quienes aportan su voz y su interpretación a este recorrido por algunos de los clásicos más importantes de la música cordobesa.

"La Casa del Cuarteto" recorre la historia del género a través de canciones emblemáticas

La iniciativa llega en un momento histórico para el género, que recientemente fue distinguido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, consolidando su relevancia cultural más allá de las fronteras argentinas.

Con una propuesta emotiva y profundamente ligada a las raíces cordobesas, "La Casa del Cuarteto" busca reflejar el espíritu de una música que nació en Córdoba y que, más de ocho décadas después, sigue siendo sinónimo de encuentro, baile y celebración.

Ulises Bueno, DesaKTa2, Magui Olave y más artistas participan de esta producción especial dedicada al tunga-tunga

A través de este homenaje, Almenara reafirma su compromiso con el desarrollo y la difusión del cuarteto, reuniendo a distintas generaciones de artistas para celebrar el legado de un género que forma parte fundamental de la identidad cultural argentina.



