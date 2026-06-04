Cazzu alzó la voz en Ni Una Menos y reclamó: "Las vidas de las pibas valen"

Cazzu volvió a involucrarse públicamente en una causa social y fue una de las figuras centrales de la movilización por los 11 años de Ni Una Menos. La cantante participó del acto realizado frente al Congreso de la Nación, donde compartió escenario con Thelma Fardín para leer el documento oficial del colectivo feminista ante miles de personas que colmaron la Plaza de los Dos Congresos.

La jornada estuvo atravesada por la conmoción que generó el femicidio de Agostina Vega, la niña de 14 años asesinada en Córdoba, un caso que volvió a poner en el centro del debate la violencia de género y la necesidad de reforzar las políticas de prevención y protección.

Durante la movilización también fueron recordadas Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, víctimas de femicidio en las últimas semanas. Sus nombres, junto al de Agostina, estuvieron presentes en carteles, consignas y discursos que reclamaron justicia y exigieron respuestas frente a una problemática que continúa cobrando víctimas en todo el país.

Cazzu fue una de las protagonistas de la jornada y reclamó justicia por las víctimas de la violencia machista

Durante la lectura, la artista jujeña recordó el origen del movimiento y el camino recorrido desde aquella primera movilización de 2015.

"El 3 de junio es nuestro grito. El grito de hartazgo que hace once años salió a la calle en Argentina y se extendió por todo el mundo, tejiendo una denuncia colectiva", expresó ante la multitud.

Luego agregó: "Seguimos desde entonces, cada año, en las plazas, en las calles y en las casas, denunciando las violencias contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarios".

Uno de los momentos más contundentes de su intervención llegó cuando leyó uno de los fragmentos centrales del documento.

"Hoy, frente al gobierno de Milei, decimos: nuestras vidas no son desechables. Las vidas de las pibas valen", afirmó, generando una inmediata ovación de los presentes.

Además, el texto denunció la violencia ejercida sobre mujeres y diversidades, reclamando el fin de toda forma de sometimiento, explotación y violencia.

La participación de Cazzu tuvo una amplia repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su presencia en una de las jornadas más importantes del movimiento feminista argentino. La cantante, una de las artistas más influyentes de su generación, volvió a utilizar su voz para acompañar un reclamo que moviliza a millones de personas en todo el país.

La lectura concluyó con una de las consignas históricas de Ni Una Menos, repetida por la multitud frente al Congreso: "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos".

A once años de la primera marcha, las calles volvieron a llenarse de carteles, pañuelos violetas y pedidos de justicia, reafirmando una consigna que continúa vigente: ni una menos.