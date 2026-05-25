De Jujuy al mundo: Cazzu cerró una gira histórica por Norteamérica con entradas agotadas

Cazzu continúa consolidándose como una de las artistas argentinas con mayor impacto internacional.

La cantante jujeña cerró el primer tramo de su tour "Latinaje en Vivo" después de una gira por Estados Unidos y México que reunió a más de 50 mil espectadores y dejó una seguidilla de shows agotados en distintas ciudades.

El recorrido marcó un nuevo paso en la expansión global de la artista, que viene atravesando una etapa de crecimiento artístico y comercial sin precedentes. Con una propuesta escénica ambiciosa, una banda integrada por 13 músicos y un repertorio que combina sus nuevas canciones con clásicos de su carrera, la cantante logró conectar con públicos de distintas generaciones.

Una gira internacional que confirmó el fenómeno de Cazzu

Durante su paso por Estados Unidos, la intérprete se presentó en ciudades como Chicago, Las Vegas, Phoenix, San José, San Diego, Houston, Miami, El Paso y New York, entre otras. Uno de los momentos más destacados ocurrió en Inglewood, donde realizó dos noches consecutivas frente a salas completas.

Además, en medio del tour norteamericano, la artista llegó a México para participar del reconocido Festival Tecate Emblema, donde compartió cartel con los Jonas Brothers y otras figuras internacionales.

La conexión con el público mexicano volvió a quedar en evidencia durante su presentación en Querétaro, donde miles de fanáticos acompañaron el show en el Teatro Josefa Ortiz de Domínguez.

"Latinaje en Vivo", el show que marca una nueva etapa

La gira funciona como una extensión conceptual de Latinaje, el disco con el que la cantante inició una etapa más personal y madura.

El espectáculo combina una puesta visual impactante con una narrativa que atraviesa distintos géneros y emociones.

Uno de los momentos más celebrados del concierto llega con Con Otra, tema que se transformó en uno de los puntos más fuertes del repertorio y que genera una reacción inmediata del público en cada presentación.

A lo largo del show también aparecen canciones históricas de su carrera y versiones especiales adaptadas a cada ciudad, una estrategia que fortaleció aún más el vínculo con sus seguidores.

El éxito de "Perdón Si No Te Llamé"

En paralelo a la gira, Cazzu lanzó Perdón Si No Te Llamé, una canción que amplifica el universo artístico de "Latinaje" y que rápidamente consiguió una fuerte repercusión en plataformas digitales.

El videoclip superó los 2 millones de visualizaciones en YouTube, mientras que el tema alcanzó cerca de 500 mil reproducciones en Spotify en sus primeros días, consolidando el impacto de esta nueva etapa musical.

Los próximos shows de "Latinaje en Vivo"

La gira continuará durante los próximos meses con presentaciones en distintos países de Latinoamérica y Europa.

Fechas confirmadas:

5 de agosto - Santa Cruz, Bolivia

7 de agosto - La Paz, Bolivia

8 de agosto - Cochabamba, Bolivia

12 de septiembre - Jujuy, Argentina

18 de septiembre - Guatemala

19 de septiembre - San José, Costa Rica

24 de octubre - Montevideo, Uruguay

25 y 26 de noviembre - Madrid, España

29 y 30 de noviembre - Barcelona, España





Entre esos shows sobresale el concierto que dará en el Estadio 23 de Agosto de Jujuy, una fecha especial para la artista por tratarse de su provincia natal.

Un presente histórico para la artista argentina

El crecimiento de Cazzu también quedó reflejado en los números de su último álbum. Latinaje debutó en el puesto número uno de Billboard Latin Albums y acumuló más de 675 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Además, Spotify la reconoció como Artista Equal Global, una distinción que destaca a mujeres con fuerte impacto internacional dentro de la industria musical.

Una voz que trasciende fronteras

Con una propuesta artística cada vez más sólida, Cazzu atraviesa un momento clave en su carrera. Lejos de repetir fórmulas, la cantante apuesta por una identidad más íntima, emocional y conectada con sus raíces.

"Latinaje en Vivo" no solo se convirtió en una gira exitosa: también reafirmó el lugar de la artista como una de las voces más influyentes de la música latina actual y como una referente de toda una generación.