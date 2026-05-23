Bandalos Chinos vuelve a Buenos Aires con un show explosivo en Complejo Art Media

Bandalos Chinos atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Luego de conquistar escenarios internacionales, agotar shows y consolidarse como una de las bandas más influyentes del indie latinoamericano, el grupo confirmó su regreso a la Ciudad de Buenos Aires con un esperado recital en el Complejo C Art Media.

La presentación llegará después de su último show en diciembre de 2025 y formará parte de una extensa gira internacional que incluye fechas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Cuándo toca Bandalos Chinos en Buenos Aires

La banda se presentará el próximo 21 de agosto en el Complejo C Art Media, ubicado en el barrio de Chacarita.

El show tendrá como eje principal las canciones de "Vándalos", el cuarto álbum de estudio del grupo, un trabajo que marcó un punto de inflexión dentro de su trayectoria artística.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.

Bandalos Chinos en el Complejo Art Media

"Vándalos", el disco que redefinió la identidad de la banda

En 2025, la banda lanzó "Vándalos", un álbum producido junto a Fermín Ugarte y pensado para romper estructuras dentro de la escena musical actual.

El disco mostró una versión más madura, honesta e inquieta del grupo, además de consolidar una identidad sonora que continúa expandiendo los límites del indie pop latinoamericano.

Con este trabajo, la agrupación no solo reafirmó su vigencia artística, sino que también abrió una nueva etapa creativa caracterizada por la frescura, la experimentación y la ambición musical.

Las nominaciones que consolidaron el gran momento de Bandalos Chinos

"Vándalos" recibió dos nominaciones a los Latin Grammy Awards en las categorías Mejor Álbum Pop Rock y Mejor Canción Alternativa por "El Ritmo".

Además, actualmente el grupo cuenta con dos nominaciones a los Premios Gardel en las categorías Mejor Álbum Grupo Pop y Mejor Canción Pop.

Estos reconocimientos terminaron de confirmar el enorme presente artístico de una banda que no deja de crecer tanto en Argentina como en el exterior.

De Buenos Aires al mundo: la gira internacional de Bandalos Chinos

El impacto de "Vándalos" llevó a Bandalos Chinos a presentarse en algunos de los escenarios más importantes de distintos países.

En Argentina, la banda realizó un show en el Movistar Arena, mientras que en México logró agotar el histórico Auditorio Nacional.

Además, el tour incluyó presentaciones en venues emblemáticos como el Teatro Caupolicán, el Royal Center, La Riviera y el Escenario GNP Seguros, entre otros.

Todas las fechas del TOUR 2026 de Bandalos Chinos

La gira internacional de Bandalos Chinos recorrerá Argentina, Ecuador, Perú, España, Alemania, Dinamarca, Italia, Suiza, México, Estados Unidos y Chile.

Fechas confirmadas

30 de mayo - Plaza Añoranzas - Santiago del Estero, Argentina

- Plaza Añoranzas - Santiago del Estero, Argentina 05 de junio - Zakua Gardens - Quito, Ecuador

- Zakua Gardens - Quito, Ecuador 06 de junio - Festival Fuerza Natural - Guayaquil, Ecuador

- Festival Fuerza Natural - Guayaquil, Ecuador 27 de junio - Festival Selvámonos - Oxapampa, Perú

- Festival Selvámonos - Oxapampa, Perú 03 de julio - Río Babel - Madrid, España

- Río Babel - Madrid, España 06 de julio - Columbia Theater - Berlín, Alemania

- Columbia Theater - Berlín, Alemania 07 de julio - Pumpehuset - Copenhagen, Dinamarca

- Pumpehuset - Copenhagen, Dinamarca 10 de julio - Aquarella - Alicante, España

- Aquarella - Alicante, España 11 de julio - Razzmatazz - Barcelona, España

- Razzmatazz - Barcelona, España 13 de julio - Legend Club - Milán, Italia

- Legend Club - Milán, Italia 14 de julio - Plaza - Zurich, Suiza

- Plaza - Zurich, Suiza 16 de julio - FIB Benicàssim - Castellón, España

- FIB Benicàssim - Castellón, España 18 de julio - La Mar de Músicas - Cartagena, España

- La Mar de Músicas - Cartagena, España 30 de julio - Teatro Morelos - Toluca, México

- Teatro Morelos - Toluca, México 31 de julio - Foro A - Tlalnepantla, México

- Foro A - Tlalnepantla, México 1 de agosto - Auditorio CCU - Puebla, México

- Auditorio CCU - Puebla, México 4 de agosto - The Observatory North Park - San Diego, Estados Unidos

- The Observatory North Park - San Diego, Estados Unidos 5 de agosto - The Glass House Pomona - Pomona, Estados Unidos

- The Glass House Pomona - Pomona, Estados Unidos 7 de agosto - Harlow's - Sacramento, Estados Unidos

- Harlow's - Sacramento, Estados Unidos 8 de agosto - Outside Lands - San Francisco, Estados Unidos

- Outside Lands - San Francisco, Estados Unidos 12 de agosto - The Observatory OC - Santa Ana, Estados Unidos

- The Observatory OC - Santa Ana, Estados Unidos 21 de agosto - Complejo C Art Media - Buenos Aires, Argentina

- Complejo C Art Media - Buenos Aires, Argentina 18 de septiembre - Club Paraguay - Córdoba, Argentina

- Club Paraguay - Córdoba, Argentina 25 de septiembre - Comuna - San Luis, Argentina

- Comuna - San Luis, Argentina 26 de septiembre - Fiesta de la Cerveza - General Alvear, Argentina

- Fiesta de la Cerveza - General Alvear, Argentina 2 de octubre - Blondie - Santiago de Chile, Chile

- Blondie - Santiago de Chile, Chile 3 de octubre - Blondie - Santiago de Chile, Chile

- Blondie - Santiago de Chile, Chile 7 de octubre - Teatro Municipal - Viña del Mar, Chile

- Teatro Municipal - Viña del Mar, Chile 9 de octubre - Teatro del Lago - Frutillar, Chile

Un presente que confirma el crecimiento de la banda

Con una propuesta que combina indie, pop y exploración sonora, Bandalos Chinos continúa ampliando su alcance internacional y reafirmando su lugar dentro de la música latinoamericana.

El regreso a Buenos Aires aparece como uno de los shows más esperados por sus fanáticos argentinos y promete convertirse en una nueva celebración para una banda que no deja de expandir sus límites artísticos.