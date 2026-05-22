Milo J fue confirmado para Rock in Rio

Milo J continúa consolidando su proyección internacional y acaba de confirmar su participación en Rock in Rio, uno de los eventos musicales y culturales más importantes del mundo.

El músico argentino se presentará el próximo 12 de septiembre en el Escenario Supernova, un espacio que en los últimos años se transformó en una plataforma clave para artistas emergentes y nuevas corrientes musicales dentro del festival.

La confirmación fue anunciada oficialmente junto al line-up completo de los escenarios Supernova y Global Village, que reunirán 49 shows a lo largo de los siete días de actividades en la Ciudad del Rock.

Tras el anuncio, Milo compartió la noticia en sus historias de Instagram junto a un mensaje para sus seguidores brasileños: "Nos vemos el 12 de septiembre Brasil!", acompañado de un corazón.

La participación en Rock in Rio llega en un momento de gran crecimiento para el artista, que viene de protagonizar importantes hitos internacionales como el estreno de su Tiny Desk y una extensa gira con estadios agotados en América Latina y Europa.

Con apenas unos años de carrera, Milo J se convirtió en una de las voces argentinas con mayor impacto global dentro de la nueva escena urbana, consolidando una conexión cada vez más fuerte con públicos de distintos países.

La venta general de entradas para el festival comenzará el próximo 8 de junio a las 19 hs, exclusivamente a través de Ticketmaster Brasil.