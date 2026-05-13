Después del impacto de Milo J, Foo Fighters presentó su esperado Tiny Desk Concert

Luego del fenómeno generado por Milo J en el escenario de Tiny Desk, ahora fue el turno de Foo Fighters, que desembarcó en los estudios de NPR para ofrecer una presentación especial que ya comienza a dar que hablar entre los fanáticos del rock.

La llegada de la banda comandada por Dave Grohl se da en un momento particular para el ciclo, tras el enorme impacto que generó la reciente sesión de Milo J, publicada el pasado 30 de abril y que ya supera los 6 millones y medio de reproducciones. El artista argentino no solo presentó sus canciones, sino que llevó parte de su identidad, su barrio y la cultura rioplatense al corazón de Washington, convirtiendo su paso por Tiny Desk en uno de los más comentados del año.

Con esa vara alta, Foo Fighters apostó por mostrar otra faceta de su sonido. Como suele suceder con muchos artistas invitados al ciclo, el grupo preparó minuciosamente cada detalle de la presentación, incluso recreando las dimensiones del famoso escritorio durante los ensayos. Sin embargo, una vez en el estudio, dejaron espacio para la espontaneidad.

"Si nos dan instrumentos y hay gente... ¡es divertido tocar!", bromeó Dave Grohl antes de comenzar una sesión que repasó distintas etapas de la carrera del grupo.

El set abrió con la potente "Spit Shine", perteneciente a su nuevo álbum Your Favorite Toy, seguida por clásicos como "Learn to Fly", "My Hero" y "Everlong", además de momentos más introspectivos con "Child Actor". También estuvo presente Pat Smear, quien regresó recientemente a la formación tras recuperarse de un accidente menor.

Después del enorme impacto cultural generado por Milo J y ahora con la potencia de Foo Fighters, Tiny Desk continúa consolidándose como uno de los escenarios más importantes para artistas capaces de transformar la intimidad en algo inolvidable.