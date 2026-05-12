Homer El Mero Mero anuncia su regreso más esperado con un show histórico en Buenos Aires

Después de un tiempo de transformación personal, crecimiento y reconstrucción artística, Homer El Mero Mero confirmó uno de los anuncios más esperados por su público: su regreso oficial a los escenarios porteños con un show de gran magnitud. El artista se presentará el 17 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas, donde repasará sus diez años de trayectoria acompañado por una propuesta completamente renovada.

La fecha formará parte de Resurrección Tour, una gira internacional que ya recorre distintos puntos de Argentina y que también lo llevará por Paraguay, Uruguay, México, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y España, consolidando el alcance internacional de una de las voces más influyentes del rap nacional.

Homer El Mero Mero vuelve a los escenarios con Resurrección Tour y una puesta inédita junto a una orquesta sinfónica

Este regreso no sólo representa una vuelta al vivo, sino también el inicio de un nuevo capítulo en la carrera del artista. Con una puesta de alto nivel y el acompañamiento de una orquesta sinfónica, Homer promete una noche inédita donde convivirán sus nuevos lanzamientos con aquellos temas que marcaron a toda una generación dentro de la escena urbana argentina.

"Me siento muy feliz y orgulloso de poder anunciar Resurrección Tour. Tenía muchas ganas de volver a ver a mis Bardero$, de recorrer mi país y volver a encontrarnos", expresó el artista al presentar esta nueva etapa, dejando en claro la carga emocional que atraviesa este esperado reencuentro con su público.

Homer El Mero Mero prepara el reencuentro más esperado con su público el próximo 17 de octubre.

Cuándo salen las entradas

La venta general para el show de Homer El Mero Mero estará disponible desde el martes 12 de mayo a las 15 horas.

Los tickets podrán adquirirse a través de la plataforma oficial de All Access, donde se espera una alta demanda para uno de los regresos más importantes del rap argentino.