Ramma conquistó el Estadio Malvinas Argentinas y confirmó que es una de las grandes apuestas de la nueva escena

Con una convocatoria impactante y una energía que se sintió desde el primer minuto, Ramma se presentó en el Estadio Malvinas Argentinas y dejó en claro por qué hoy es uno de los nombres que más fuerte pisa dentro de la nueva escena argentina.

Ramma hizo vibrar el Estadio Malvinas Argentinas con el show más importante de su carrera

A sus 21 años, el artista nacido en Trelew protagonizó uno de los shows más importantes de su carrera, en una noche que funcionó como celebración, consolidación y punto de partida hacia una nueva etapa. Durante más de dos horas, desplegó un espectáculo donde la música, la emoción y la identidad artística fueron protagonistas.

La historia de Ramma representa el camino de una generación que creció bajo la cultura del Do It Yourself. Sus primeras canciones comenzaron a circular de manera independiente en plataformas digitales, conectando rápidamente con una audiencia que encontró en su propuesta autenticidad y frescura. Temas como "4K" y "En Una" fueron claves en esa construcción orgánica que hoy lo encuentra dando un salto definitivo.

Con apenas 21 años, Ramma confirmó que ya es una de las voces más fuertes de la nueva escena argentina

La noche comenzó con "Algún Día", una apertura intensa que marcó el pulso de un show cargado de energía y conexión con el público. Uno de los momentos más especiales llegó durante el segmento al piano, donde el artista mostró una faceta más íntima y sensible con canciones como "Uno" y "Constelación".

La emoción alcanzó uno de sus puntos más altos con "Cuando Pase la Tormenta", interpretada junto a una sección de cuerdas en vivo, en una de las postales más conmovedoras de la noche.

A lo largo del concierto, varios artistas se sumaron para acompañarlo en este momento clave de su carrera. Valuto apareció para interpretar "Sola" y "Hechicera", mientras que Ara aportó su fuerza en "Somos el Show". También se sumó Knak para "Abajo de las Estrellas", además de participaciones de Davus, Sixto Yegros, Tobi, Prize, Sautu y CND, reflejando la unión y camaradería que define a esta nueva generación de artistas.

Más de dos horas de show, invitados especiales y un público completamente entregado marcaron una noche clave para Ramma

Con una producción visual impactante, un público completamente entregado y un repertorio que mostró todas sus facetas, el cierre llegó con "Putas" y una última interpretación de "Algún Día", dejando una sensación clara: lo de Ramma ya no es promesa. Es presente. Y todo indica que lo mejor todavía está por venir.