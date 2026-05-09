David Bisbal regresa a Buenos Aires con "Tour Eternos 2026" y promete una noche llena de clásicos y emoción

David Bisbal volverá a reencontrarse con sus fanáticos argentinos en uno de los shows más esperados del año.

El próximo 12 de octubre, el cantante español se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires con su nuevo "Tour Eternos 2026", una gira internacional que marca una nueva etapa en su carrera y que promete un recorrido emocional por las canciones que atravesaron generaciones.

Con más de 25 años de trayectoria, una voz inconfundible y una colección de éxitos que marcaron distintas épocas, el artista prepara un espectáculo renovado donde convivirán los grandes clásicos de su carrera, nuevas canciones y una puesta en escena de alto nivel.

Un show para volver a cantar himnos inolvidables

Hay canciones que forman parte de la memoria colectiva y que apenas comienzan a sonar generan una reacción inmediata en el público.

Eso sucede con clásicos de David Bisbal como "Dígale", "Ave María", "Bulería", "Esta ausencia" y "A partir de hoy", temas que acompañaron romances, viajes, rupturas y momentos inolvidables para millones de personas.

En esta nueva gira, el cantante apostará por un formato más clásico y atemporal, donde la interpretación, la emoción y el vínculo con el público ocuparán un rol central.

Además, el tour coincidirá con el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, abriendo así una nueva etapa artística en su recorrido internacional.

Un artista que conquistó el mundo

A lo largo de su carrera, David Bisbal construyó un impacto global impresionante. El músico acumula más de 80 premios nacionales e internacionales, entre ellos 3 Latin Grammy, 3 Premios Billboard Latinos y 3 World Music Awards.

También consiguió 11 Discos de Diamante y vendió más de 6 millones de entradas en más de 1.250 conciertos alrededor del mundo.

Su música llegó a escenarios emblemáticos como el Royal Albert Hall de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Real de Madrid y el Olympia de París, consolidándolo como una de las voces hispanas más importantes de las últimas décadas.

La fuerte conexión de Bisbal con Argentina

El vínculo entre David Bisbal y el público argentino sigue creciendo con el paso del tiempo.

En el último año, el artista registró más de 95 millones de reproducciones en YouTube en Argentina, con Buenos Aires como uno de sus principales focos de audiencia a nivel mundial.

Además, en los últimos años fortaleció aún más su presencia dentro de la escena musical argentina gracias a colaboraciones junto a artistas locales como Luciano Pereyra, Emanero y La K'onga.

Estas colaboraciones ampliaron su llegada a nuevas generaciones y reforzaron el cariño del público local hacia el cantante español.

Cuándo y cómo conseguir las entradas

El esperado show de David Bisbal en Buenos Aires se realizará el próximo lunes 12 de octubre en el Movistar Arena.

David Bisbal en el Movistar Arena

Detalles de la venta de entradas

Preventa exclusiva Banco Macro: martes 12 de mayo desde las 10:00 hs

martes 12 de mayo desde las 10:00 hs Venta general: miércoles 13 de mayo desde las 10:00 hs

miércoles 13 de mayo desde las 10:00 hs Beneficio especial: 6 cuotas sin interés con tarjetas Banco Macro durante todo el período de venta

Las entradas estarán disponibles a través de Movistar Arena Argentina

Una noche que promete quedar en la memoria

La llegada de David Bisbal a Buenos Aires será mucho más que un recital. El cantante español prepara una noche cargada de emoción, recuerdos y nuevas canciones que marcarán el comienzo de otra etapa en su carrera.

Con una voz que logró atravesar generaciones y un repertorio que sigue vigente después de más de dos décadas, el artista volverá a demostrar por qué continúa siendo una de las figuras más queridas y reconocidas del pop latino internacional.