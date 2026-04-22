Menú
Mirá CM en vivo

Lanzamientos

David Bisbal reinterpreta el clásico de Camilo Sesto "Vivir así es morir de amor" y abre una nueva etapa sonora

El cantante español presenta una versión sofisticada y emotiva del icónico tema, como adelanto de su próximo álbum de estudio

Cecilia Andrea Bello

David Bisbal lanza "Vivir así es morir de amor", una nueva y cuidada reinterpretación del clásico de Camilo Sesto que marca el inicio de una etapa artística más elegante y madura.

En esta versión, Bisbal despliega una impronta crooner que pone el foco en la potencia de su voz y en arreglos musicales sofisticados, logrando una lectura contemporánea sin perder la esencia emocional de la canción original. El resultado es un homenaje que conecta con distintas generaciones y resignifica una de las obras más icónicas de la música en español.

David Bisbal reinterpreta el clásico de Camilo Sesto "Vivir así es morir de amor" y abre una nueva etapa sonora

"Volver a estudiar canciones como esta, meterte en esas letras y en esas melodías... ha sido, además de un privilegio, un aprendizaje enorme", expresó el artista, destacando el valor de revisitar clásicos que marcaron una época.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip filmado en el Palacio Real de Aranjuez, un escenario imponente que aporta una estética majestuosa y refuerza el carácter atemporal de la propuesta.

Con este estreno, Bisbal no solo rinde tributo a Camilo Sesto, sino que también reafirma su evolución artística, explorando nuevos matices sonoros y consolidando su lugar como una de las voces más destacadas del pop en español.

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

4
El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?
Noticias

El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?

5
"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano
Noticias

"Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano

Últimas noticias de David Bisbal