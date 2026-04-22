David Bisbal reinterpreta el clásico de Camilo Sesto "Vivir así es morir de amor" y abre una nueva etapa sonora

David Bisbal lanza "Vivir así es morir de amor", una nueva y cuidada reinterpretación del clásico de Camilo Sesto que marca el inicio de una etapa artística más elegante y madura.

En esta versión, Bisbal despliega una impronta crooner que pone el foco en la potencia de su voz y en arreglos musicales sofisticados, logrando una lectura contemporánea sin perder la esencia emocional de la canción original. El resultado es un homenaje que conecta con distintas generaciones y resignifica una de las obras más icónicas de la música en español.

"Volver a estudiar canciones como esta, meterte en esas letras y en esas melodías... ha sido, además de un privilegio, un aprendizaje enorme", expresó el artista, destacando el valor de revisitar clásicos que marcaron una época.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip filmado en el Palacio Real de Aranjuez, un escenario imponente que aporta una estética majestuosa y refuerza el carácter atemporal de la propuesta.

Con este estreno, Bisbal no solo rinde tributo a Camilo Sesto, sino que también reafirma su evolución artística, explorando nuevos matices sonoros y consolidando su lugar como una de las voces más destacadas del pop en español.