Thalía presenta "Todo suena mejor en cumbia", un álbum que celebra sus raíces y su evolución artística

La icónica Thalía lanza su nuevo álbum "Todo suena mejor en cumbia", un trabajo que marca un punto clave en su carrera al poner en primer plano a uno de los géneros que siempre formó parte de su identidad musical. Con una propuesta fresca y actual, el disco construye un universo sonoro donde la cumbia se convierte en el hilo conductor de una obra cohesiva, emocional y profundamente conectada con su historia.

A lo largo de su trayectoria, la artista ya había explorado este ritmo en canciones emblemáticas como "Piel Morena" y "Amor a la Mexicana", pero en esta oportunidad decide llevarlo al centro de la escena, resignificándolo desde una mirada contemporánea. Este camino ya había comenzado a delinearse con lanzamientos recientes como "Ojitos Mexicanos" y "Boomerang", que hoy encuentran su lugar dentro de este nuevo proyecto.

Thalía presenta "Todo suena mejor en cumbia", un álbum que pone al género como eje central de su nueva etapa artística

El álbum se potencia con una serie de colaboraciones que cruzan generaciones y estilos. El grupo Matisse se suma en "Me fui queriéndote", aportando una sensibilidad pop contemporánea, mientras que Valen, una de las nuevas voces de la cumbia argentina, participa en "Nueva herida". Ambos temas fueron coescritos junto al reconocido compositor Horacio Palencia.

A esto se suma la participación de Máximo Grado en "Aquí es mi lugar", consolidando una colaboración que ya venía desarrollándose entre los artistas dentro del género. Además, el disco presenta uno de sus momentos más esperados con la unión de Thalía y Yuri en "Todo Todo Todo", una reinterpretación en clave de cumbia del clásico de Daniela Romo, que materializa un encuentro artístico largamente deseado.

La artista será distinguida con el Icon Award en los Billboard Women in Music, celebrando más de tres décadas de trayectoria

El proyecto también incluye nuevas versiones de grandes canciones como "Dancing Queen" y "Cariño Mío" (basada en "A Puro Dolor" de Son by Four), reafirmando la capacidad de la cumbia para reinventar clásicos y acercarlos a nuevas generaciones.

El lanzamiento llega en un momento especialmente significativo para Thalía, quien próximamente será reconocida con el Icon Award en los Billboard Women in Music, un galardón que celebra su impacto en la música y la cultura a lo largo de más de tres décadas.

El disco reúne colaboraciones con Matisse, Valen, Máximo Grado y Yuri.

Con este nuevo trabajo, Thalía no solo honra sus raíces, sino que también demuestra su capacidad de reinventarse, manteniéndose vigente y conectada con el pulso actual de la música latina.