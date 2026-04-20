Tini y Nicki Nicole protagonizaron el gran encuentro en Rosario

El último sábado, Tini Stoessel llegó a Rosario con su gira Futttura y ofreció un espectáculo de alto impacto en el Estadio Marcelo Bielsa, donde más de 30 mil personas colmaron el recinto para vivir una noche atravesada por la emoción, la energía y las sorpresas.

Uno de los momentos más destacados del show fue la aparición de Nicki Nicole, quien se sumó como invitada especial en su ciudad natal. Juntas interpretaron "Plegarias" y "Carne y hueso", desatando la ovación inmediata del público y generando una conexión única que se sintió en todo el estadio.

Tini y Nicki Nicole compartieron escenario en Rosario y regalaron uno de los momentos más emotivos de la gira Futttura

La presentación formó parte de un recorrido internacional que ya pasó por distintos puntos de Argentina y Chile, consolidando esta nueva etapa artística de Tini. Con una puesta en escena de nivel internacional, la artista repasó todas las fases de su carrera: desde sus comienzos en Violetta hasta su presente como una de las principales figuras del pop latino.

El show también contó con la participación de otros invitados, entre ellos La Joaqui y el dúo La T y La M, además de Maxi Espíndola, quienes aportaron distintos matices a una noche cargada de hits y colaboraciones.

Más allá de lo musical, el recital se convirtió en un verdadero encuentro emocional entre Tini y su público. La cercanía, la sensibilidad y el vínculo constante con sus fans marcaron cada momento del show, reafirmando el lugar de la artista como una de las grandes referentes de su generación.