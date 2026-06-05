Murió el Indio Solari: se despide una voz histórica, una leyenda del rock y la cultura argentina

Carlos Alberto Solari, conocido por todos como el Indio Solari, murió este 5 de junio de 2026 a los 77 años. Cantante, compositor, artista visual y figura central de la cultura popular argentina, fue el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y uno de los músicos más convocantes e influyentes de las últimas décadas

Nacido en Paraná el 17 de enero de 1949 y criado en La Plata, construyó desde muy joven una identidad artística marcada por la literatura, el arte gráfico y una mirada crítica sobre la realidad. En la década de 1970 fundó junto a Skay Beilinson Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda que revolucionó el rock argentino y se convirtió en un fenómeno cultural único.

Líder de Los Redondos y referente de la cultura popular, construyó una de las carreras más influyentes de la música nacional

Con discos fundamentales y una mística que trascendió generaciones, Los Redondos lograron una conexión pocas veces vista entre un artista y su público. Tras la separación del grupo en 2001, Solari inició una exitosa carrera solista acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con quienes continuó convocando multitudes en cada presentación.

Su último recital presencial tuvo lugar en Olavarría en 2017. Años después confirmó que padecía Parkinson y fue reduciendo sus apariciones públicas, aunque nunca dejó de crear música, publicar material y mantener el vínculo con sus seguidores.

Dueño de una voz inconfundible y de una obra repleta de metáforas, el Indio se convirtió en un símbolo de la contracultura argentina. Su figura trascendió la música para transformarse en un fenómeno social capaz de movilizar a cientos de miles de personas.

En mayo de 2026 había recibido el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, uno de los últimos reconocimientos de una trayectoria que dejó una huella imborrable en la cultura nacional.

Con su partida se apaga una de las voces más emblemáticas del rock argentino, pero queda una obra que seguirá acompañando a generaciones enteras de fanáticos que encontraron en sus canciones una forma de entender el mundo.